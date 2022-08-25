「香港01」新聞網站引述香港《南華早報》近日專訪韓國駐香港總領事白龍天，他直言，若香港變得與中國大陸一樣便沒存在的必要，並說香港務必繼續深化有別於中國，而且是開放又獨特的經貿轉運中心地位，如此香港才能維持深獲各國青睞的國際吸引力。

2020年到任的白龍天表示，過去兩年香港執行的防疫政策已使得韓國企業卻步，並且對於發展大灣區的策略能否使得香港成為更具吸引力的投資目的地感到困惑。被問到是否看好大灣區發展計劃可再度振興香港，並使得香港再次受到韓國企業的青睞，白龍天存疑。

他說，北京力主在2035年，使幅員達5萬6000平方公里，涵蓋廣東省9個城市與港澳的大灣區發展計劃，成為帶動經濟發展的動力，但此刻看來這項計劃「相當晦暗不明」。

白龍天表示：「這就是中國式的治理，中國式的治理就是中央政府只會丟大藍圖，然後就交由地方政府去鋪陳細節……所以到頭來就變成只因中央政府推動一項全面發展計劃，廣東與港澳這些地方政府不得不動起來，而一切都還是一片空白。」

《南早》先前曾報導稱，中港兩地格格不入的分歧難以融合，恐怕使得大灣區發展計劃原本被看好的潛力難以發揮。

白龍天表示，到目前為止還不太了解大灣區將會是什麼樣，而香港維繫國際地位的唯一可行之道就是深化既有的獨特性與競爭力，非只是藉由政府「規劃的工業區」方案，「很顯然，以中國作為後盾，香港將開創許多獨特及多樣化的商業契機...，但若香港變得與中國一模一樣，香港就沒必要存在了。」

韓企盼中港陸運正常化

白龍天表示，當前對於在香港經商的韓國企業主而言，最迫切需要就是往返廣東與香港的陸路運輸正常化。現階段兩地的往來因邊界採行嚴格的防疫措施而受阻礙，「兩地人員與物流往來的正常化是首要之務，而且一向如此，這個都辦不到，其他都不可能。總而言之，香港的優勢就在於自由、開放並與國際社會廣泛交流的競爭環境。」

韓國駐港總領事館在當地已逾70年，據韓國貿易投資振興公社指出，如今香港是韓國第4大出口目的地，去年的出口總值高達370億美元。由於香港是進出中國的門戶，因此韓國企業界仰賴香港作為經貿轉運中心。

運抵香港的韓國商品中，約莫81％再轉至中國內地，而所有從韓國出口至香港的貨物，半導體占了85％。另一方面，去年香港出口至韓國的總額約22億美元。即因如此，白龍天說，由於轉運貿易相當關鍵，這也是為何在港韓企遭受疫情重創。例如，當廣東封控隨即造成大麻煩，也就是韓國公司的晶片從香港進不了深圳等內地城市。

白龍天表示，雖然改以空運終於解決了運送半導體的燃眉之急，但對於韓國家電用品的出口難題還是沒解決，導致韓國企業銷售網路的瓦解，因為韓國製家用品的需求並非舉足輕重，而且中國廠商可輕易取得替代貨源。

白龍天指出，由於陸路運輸的封鎖打亂50家在中國的韓國企業營運銷售網路，總領事館與韓國貿易投資振興公社協助他們另謀出路。

香港防疫嚴格 波及韓服務及旅遊業

不僅如此，韓國的服務業與旅遊業也因香港執行的防疫措施而慘遭波及。白龍天說，很多知名的服務與旅遊業者紛紛結束在港的據點收攤回韓國，就算留下來還沒走，則是展開裁員並調度員工到其他地區。

此外，自疫情爆發以來，在港韓人的人數驟降。白龍天說，相較於2年半前，持短期居留簽證的韓國人數減半，從1萬降至約5000人，這其中不包括長期居留與留學生。