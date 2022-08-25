前新竹市長林智堅被台灣大學認定其碩士論文抄襲，並撤銷碩士學位後，中華大學昨(24日)也認定其碩論抄襲且情節重大，撤銷科管所碩士學位，成為台灣政治人物的第一人。國民黨前台北市議員羅智強今(25日)在臉書說，選一個桃園市長，丟兩個碩士學位，大快人心，也為兩間大學的風骨點讚，她並大讚中華大學校長劉維琪「有風骨」。

中華大學的審議結果延宕至昨日公布，校方發布新聞稿及影片，由教務長林育立宣讀調查結果，最終祭出與台大相同處分，認定林智堅的科管所碩士在職專班學位論文：「以 TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，抄襲竹科管理局同年委託科管系執行的研究計畫期末報告書，且情節重大，並撤銷其碩士學位。

對此，羅智強在臉書談到，台大校長管中閔直言抄襲事件對校譽傷害甚鉅，接獲檢舉後即按規定啟動調查，台大無懼抹黑丶抹紅，開了第一槍，而中華大學校長劉維琪也撂下重話，指導老師難辭其咎，將送教評會檢討，不適任教師將予以淘汰，以維護教學品質。

因此羅智強認為，台大的招牌被一手砸爛，陳明通要負起最大責任，雖然已不續聘，但由他指導出來的畢業校友，恐怕還有更大的未爆彈。