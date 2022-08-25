「讓每一間房屋都能找到精準的買方」信義房屋8月24日釋出最新電視廣告，主打挑高、大露臺的房子都能透過精準的「「AI大數據智能配案」找到合適的買家，為屋主提高帶看成效，再搭配「DiNDON 智能賞屋」提供線上室內裝潢模擬，3D變裝各種室內設計風格，「為您的房子，找到對的人」。

挑高屋不一定符合大眾需求，這也讓屋主在尋找買方時，不一定能快速找到有此需求的購買族群，信義房屋最新廣告情節中提到，「挑高的房子適合誰？」，經過「AI大數據智能配案」精準配對找到合適買方後，將挑高牆面透過裝潢手法搖身一變成為兒童攀岩牆，讓有小孩的家庭居住得開心又有挑戰性。

而另一個廣告一開始，則是提問「大露臺的房子適合誰？」，經過「AI大數據智能配案」精準媒合後，引來外星人駕著飛碟停靠大露臺，以趣味方式呈現，緊抓閱聽眾眼球。

信義房屋表示，每一間房屋都能好賣、易賣，才能對得起屋主的託付，過去屋主若要售屋，假設一個下午來了多組買方，但卻不一定都是精準買方，耗費買賣雙方許多時間，房產科技PropTech運用人工智慧、大數據、機器學習等技術，為不動產購售屋流程帶來巨大的進化。

透過信義房屋智能配案精準配對，挑高屋透過裝潢變身兒童攀岩設施，買賣雙方都滿意。（圖/信義房屋提供）

信義房屋「賣房法寶1+1」，第一寶為「AI大數據智能配案」先經由「AI智能推薦」買方可能感興趣的物件，接著再利用「 DiNDON 智能賞屋」各式功能，有效提高看屋效率。

信義房屋表示，仲介服務系統推出「「AI大數據智能配案」，運用大數據比對買方找屋偏好，讓第一線業務同仁能更精準為屋主媒合潛在買方；再搭配官網與App的「智能推薦」，不論買方在哪裡，信義房屋幫屋主主動出擊、精準找出潛在買方。

除此之外，信義房屋自2020年推出DiNDON智能賞屋後，已累積上萬件案件，透過3DVR影片高擬真的賞屋服務，不用到現場就可以看到空間的配置與格局，還能有2D、3D的檢視，放大縮小、鳥瞰角度等讓空間格局一目了然。還可套入多樣的裝潢風格，讓買方開啟對家的想像，還有完整AI語音導覽，輕鬆掌握生活圈的輪廓，買方對屋主的房屋有感，提升售屋成效。

房產科技改變傳統售屋模式，據統計，有提供DiNDON智能賞屋的物件，相較沒有提供DiNDON智能賞屋的物件多了7成點擊率、6成留言率、成交速度也快了2成。

而屋主將物件委託給全台直營的信義房屋，1筆委託，就有近500家分店、3500以上的專業仲介為屋主銷售，委託不僅享有全國統一的專業服務品質，更有數位系統層層嚴謹把關，並串連至全直營買家資料庫，搭配官網年瀏覽量超過1100萬的曝光，讓屋主可以輕鬆賣屋，不白忙。

詳情請上信義房屋賣房法寶1+1活動網頁