4年前王姓男子假冒知名女性內衣公司推銷員，以填問卷就可以獲報酬，誘騙女子自拍穿內衣、裸胸照片，他取得照片後竟恐嚇女方若不與他發生性行為就要散布裸照，一審桃園地方法院依強制等罪判囚3年6月及可易罰金之刑6月。檢方對可易科罰金之刑的部分提上訴，二審台灣高等法院駁回。檢可上訴。

王男在2018年1月18日，透過網路通訊軟體LINE與被害人得聯繫後，自稱為內衣推銷員，佯稱要做內衣問卷，並以每份問卷完成後可獲取報酬為由，誘使她自行拍攝其僅著內衣及裸露上半身之照片，並將上揭照片傳送予王男。

王男為求與被害人有進一步接觸，於創設另一虛擬身分，並透過前開內衣推銷員之身分引薦予她，還脅迫她須與使用該虛擬身分之人（王男）發生性行為，否則將散布先前她傳送之僅著內衣及裸露上半身之照片，另有其他2名女子受害。

一審桃園地院依詐欺及強制等罪，判刑6月，及不得易科罰金判刑3年6月，檢方針對可易科罰金之刑部分上訴，二審高院認為，王男犯後尚知坦承犯行之態度，一審判處有期徒刑6月，認事用法並無違誤，量刑亦無失衡，駁回檢方上訴。