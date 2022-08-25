為了抑制高通膨，美國聯準會（Fed）今年已經連續升息四次，這也造成美元強勢，指數一舉創下20年以來新高。不過日經中文網撰文指出，在美元升值的背後，「美元霸權」格局的終結已經開始，並分析以下兩大原因，首先，若進一步從國際收支來看，會發現美國的經常項目赤字創歷史新高，而且在國際政治層面上，大陸、俄國等BRICS（金磚國家）也正在遠離美元。

Fed主席鮑爾強調「利率上升帶來的貨幣升值對於抑制物價有效」，美國當局目前的政策是追求強勢美元，因為Fed維持快速加息，全球資金紛紛湧向收益率更高的美元，其他貨幣掀起新一輪競貶戰，像是歐元在最近一次的拋售之後，兌美元匯率跌破平價且創下20年來新低。

但報導認為，其實美元自身地位已開始動搖，首先是美國經常項目收支的惡化，這一指標出現赤字，代表資金將流向海外，最終引發貨幣貶值；其次是在背後支撐「強勢美元」經常項目盈餘的國家已出現「去美元化」的趨勢。

報導提到，一些國家開始減輕對美元的依賴性，例如，大陸和俄羅斯已展開人民幣與盧布貿易，俄羅斯、印度正討論「盧布與盧比協定」這一去美元化結算，北京政府也向沙烏地阿拉伯提出利用人民幣進行原油交易等。

值得注意的是，受到西方制裁影響，俄羅斯已成為人民幣境外使用率第三高的實體，占比達3.9%，僅次於香港的73.8%以及英國的6.4%。俄羅斯被趕出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）後，該國開發一套類似SWIFT運作的金融系統，藉以和沒有制裁俄國的銀行例如大陸、印度、土耳其等繼續貿易。