民進黨前立委鄭寶清傳出27日將有重大宣布，極可能要參選桃園市長，為該選情投下震撼彈。前立委沈富雄則分析，鄭寶清曾多次說過陷入「天人交戰」，斷言鄭寶清最終「還是不會」參選桃園市長的。

媒體人吳子嘉日前稱鄭寶清90%會選桃園市長，沈富雄當時即曾分析並提出看法，認為鄭寶清是「55%不選，45%可能選」。而在鄭寶清27日可能宣布參選的最新消息傳出後，沈富雄今（25）日在廣播節目《POP撞新聞》再次重申他的預言不變。

沈富雄表示，鄭寶清多次表示自己「天人交戰」，而有「天人交戰」的想法就代表「兩個敵對的想法不相上下」，因此自己「55%不選，45%可能選」的說法是對的，並斷言「55比45」掙扎一番的結果，鄭寶清仍然是不會參選。

對於外界傳出鄭寶清將與白營合作、甚至可能取代賴香伶參選的消息，沈富雄則分析，若鄭寶清取代賴香伶，那麼柯文哲，甚至高虹安與黃珊珊都「白幹了」！他指出，柯文哲當前的佈局都是為了2024，怎麼可能會為了滿足鄭寶清去做這些？

因此沈直言，有上述消息傳出就代表鄭寶清對自己沒有把握，若單槍匹馬選成功希望太小，而有白（民眾黨）的力量撐他、兩者相加，至少會好看一點，「不一定要選上，但要像樣」。因此沈富雄預言，現在鄭寶清有著「對於民進黨創黨初衷被糟蹋感到憤怒」與「不選難平我的氣憤，但我要選就必須選得不難看」的兩股力量，但最後還是不會選，因為「忿忿不平，非選不可」的這股氣維持不了太久。