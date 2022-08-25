市調機構Omdia將今年車載顯示器出貨量預估量由2.07億片，降至1.97億片，年增率由9.9％降至5％，預測修正是因為俄羅斯及烏克蘭衝突導致汽車供應鏈中斷、新冠疫情封鎖以及持續的晶片供應短缺。Omdia預計供應鏈中斷將在下半年逐步恢復，並支援車載面板需求的復甦。

Omdia統計，今年第一季車載面板出貨量為4740萬片，低於預期3.7％，預計第二季與第一季持平。在供應鏈中斷情況改善下，第三季出貨量將開始恢復至第四季。

俄烏衝突、大陸封控和半導體供應是影響汽車生產的三個主要因素，俄烏衝突對歐洲汽車製造商產生相當大的負面影響，而大陸4月和5月新冠疫情管控導致多家汽車生產廠停工，面板廠生產採取「閉環」管理，以及許多關鍵零組件供應鏈中斷，4月大陸的輕型車銷售幾乎停滯，因此，大陸政府端出一系列車市刺激政策，帶動7月大陸新車市場連續第二個月回升。

關鍵零組件恢復狀況不錯，晶片供應短缺在2022年下半年出現改善跡象，消費電子需求快速萎縮，為汽車留下更多晶片產能空間，Omdia預計供應鏈中斷將在下半年逐步恢復，帶動需求成長。不過，長期仍存在一些不確定性和負面因素，包括汽車價格上漲、電池短缺以及對經濟形勢的擔憂，2023年和2024年車市產量更為保守，2025年銷量增速將放緩。

車載顯示器已成為LTPS技術主要應用，今年第一季，a-Si LCD出貨量年減3％，但LTPS LCD 年增79％。市場迅速轉向LTPS LCD。 Omdia預計，2022年a-Si LCD將出現衰退4.9％情況，而LTPS LCD和Oxide LCD將出現大幅增長，分別年增76.3％及172％。

而LGD今年7月關閉P5 a-Si產線，並將所有車用顯示器生產轉移到到6代線，該產線月產能擴大2.5萬片，JDI(日本顯示器)、夏普，以及友達(2409)也在其LTPS產線中提升了車用面板部份產能，大陸面板供應商比較晚加入LTPS供應陣營，但也加快發展腳步。華星光電已於今年第一季開始供應LTPS車載顯示器，京東方、天馬預計從明年起，LTPS出貨量大幅增加，而信利計畫從明年第四季開始供應LTPS面板。