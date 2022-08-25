由能源股和會計軟體公司Intuit Inc上漲帶動，周三美股主要指數收高，道瓊指數和標普500指數結束連續三天的跌勢。投資人觀望本周聯準會在傑克森霍爾（Jackson Hole）召開的央行年會，將試圖尋找更多有關於升息與經濟的線索。

Intuit全年營收展望意外樂觀，股價上漲近4%，給那斯達克指數帶來提振。

台股ADR表現乏力，台積電ADR跌0.55%，日月光ADR跌0.84%。

在聯準會的激進立場、歐洲能源危機和中國經濟放緩的擔憂使夏季反彈行情在上周畫下句點後，標普500指數接連跌了3天。

現在市場將緊盯周四召開的全球央行年會，而聯準會主席鮑爾周五發表的談話可能為未來的升息步伐以及央行能否實現經濟「軟著陸」提供更多線索。

分析師普遍預期屆時鮑爾將再次強調央行抑制物價上漲和通膨預期的堅定目標。

由於上季企業財報未如預期疲弱，以及投資人看好在通膨出現觸頂回落的跡象下，聯準會強硬的政策立場可望轉向，標普500指數從 6月中旬的谷底反彈上漲了13%。根據路透社所做的最新預測調查，受訪策略師普遍預期該基準指數今年會收在比現在略高一點的位置。

本周結束前將公布的重要經濟數據包括周四的初次請領失業給付人數，以及周五的個人消費支出（PCE)物價指數，而這是聯準會最重視的通膨指標之一。

★主要指數

道瓊指數漲59.64點或0.18%，收32,969.23點。

標普500指數漲12.04點或0.29%，收4,140.77點。

那斯達克指數漲50.23點或0.41%，收12,431.53點。

費城半導體指數漲1.87點或0.07%，收2,866.18點。

★消息

周三紐約期油收漲1.15美元或1.22%，為每桶94.89美元，盤中一度漲1.77%，為每桶95.4美元。倫敦布蘭特期油收漲1美元或近1%，為每桶101.22美元，盤中一度漲1.68%，報101.9美元。由於美國的立場仍然強硬，伊朗核協議談判前景不明。

美國10年期公債殖利率盤中一度漲7.2個基點，報3.126%。

全美不動產協會（NAR）公布，美國7月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）月跌1%，跌幅較6月的月跌近9%大幅緩解，並小於市場預期的月跌2.6%。與去年同期相比，7月數據下跌22.5%。

美國7月耐久財訂單與6月持平，不及市場預期的月增0.6%。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示他最大的擔憂是通膨比預期更為持久，就目前看來，聯準會需要繼續收緊貨幣政策，直到通膨自高點回落。他認為當通膨率回落至4%左右，聯準會才能放緩升息步伐，「在抑制通膨方面，我寧願有過之無不及，直到有明確證據證明通膨正在回落」。

美股交投相對清淡，各交易所成交量總計為89億股，而過去20日均量為109億股。(2-1)