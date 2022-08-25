★分析

美國銀行財富管理公司公開市場部門負責人Lisa Erickson表示，我們確實處於市場要漲不漲、要跌不跌的情況。市場正在等待周末傑克森霍爾研討會上的談話以及PCE等重要消息，我認為投資人就只是順著下行趨勢上下浮動一下。她並表示聯準會料將保持對通膨的激進立場，「我們確實認為聯準會在對抗通膨方面將保持警覺。我們認為傑克森霍爾央行年會的重點在於它將讓人了解聯準會如何消化最近的數據」。

聯準會在6月和7月會議分別升息75個基點，其下一次政策會議將在9月召開。高盛表示，任何有關下次升息的線索都可能影響銀行股，這可能是選擇權交易員可以善用的機會。

GLOBALT Investments資深投資組合經理Tom Martin表示，市場正在等待時機獲取更多最重要的線索，也就是通膨和聯準會的利率路徑。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，能源股漲1.20%，表現最佳；其次為房地產股漲0.71%、金融股漲0.52%。科技股漲0.04%，漲幅最小。

由中概股組成的金龍中國指數大漲2.49%。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲0.18%，微軟跌0.24%，亞馬遜漲0.13%，Alphabet跌0.15%，特斯拉漲0.22%，Meta漲1.33%，網飛漲2.25%。

道瓊指數成分股方面，Salesforce.com漲2.28%，表現最佳，其次為波音漲2.21%。陶氏化學（Dow）跌2.48%，跌幅最大。

主要晶片股漲跌互見，美光漲0.78%，高通漲0.42%，超微漲0.26%，輝達漲0.24%，應用材料跌0.19%，德州儀器跌0.19%，英特爾跌0.27%，恩智浦跌0.53%。

★焦點股

Intuit漲3.61%，收在465.77美元。該公司上季營收獲利優於市場預期、財測樂觀、將季度股利提高15%，並擴大股票回購計畫。

蘋果收漲0.18%，該消費電子巨頭宣布將在美西時間9月7日上午10點（台灣時間9月8日凌晨1點）舉辦線上秋季發表會，屆時iPhone 14系列手機與Apple Watch series 8等新版智慧錶等新產品可望登台亮相。

特斯拉收漲0.22%，盤中一度漲2%，該公司股票於周三（24日）盤後一股拆為三股，周四開盤以拆股後價格進行交易。

百貨公司Nordstrom重挫近20%，該公司上季報雖優於市場預期，但庫存增加且下修財測。

「迷因股」Bed Bath & Beyond報復性大漲18%，報導指出該家具用品連鎖賣場已經取得融資增加流動性。

精品電商平台Farfetch購入義大利時裝零售網站YNAP約47.5%股權，股價應聲飆漲21.30%。

派樂騰（Peloton）大漲20.36%，該健身器材和媒體公司宣布在美國將透過亞馬遜平台銷售產品。

線上個人金融公司SoFi上漲4.54%，美國總統拜登宣布減免學貸1萬美元的消息帶來提振。

★台股ADR

台積電ADR下跌0.47美元或0.55%，收85.56美元，換算台股價格為518元。

聯電上漲0美元或0%，收6.73美元，換算台股價格為40.74元。

日月光下跌0.05美元或0.84%，收5.87美元，換算台股價格為88.85元。

中華電信下跌0.22美元或0.54%，收40.48美元，換算台股價格為122.54元。(2-2)