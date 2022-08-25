《港股》八號風球仍有效 港股早盤交易取消 09:192022/08/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所周四宣布，由於八號風球警號仍然有效，早盤交易取消。 《日股》美債息上揚打壓科技股 日股早盤下跌 港股收跌153點 科指連四黑 港股早盤震幅逾200點 半日跌96點 #八號 #風球 #早盤 #港股 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指全日漲9點 網易收跌6.3％ 18:052022/08/19 財經 大型權值電子股及金融股壓盤 台股早盤大跌逾百點 10:122022/08/22 財經 《港股》港股收低153點 吉利汽車大跌6.3% 17:022022/08/23 財經 資金轉進「天國一輝」 台股早盤大跌逾130點 10:242022/08/23 財經 港股情報－港交所 上半年淨利 大減27％ 04:102022/08/18 產業特刊 港股情報－快手 Q2國內業務首次轉盈 04:102022/08/24 產業特刊 陸股早盤大跌 深證成指重挫逾2％ 13:202022/08/24 財經 港股情報－瑞聲科技 手機需求弱 淨利銳減6成 04:102022/08/25 產業特刊 《港股》「ATM」領軍 恆指漲0.6% 11:502022/08/19 財經 《匯市》「鷹」風陣陣 兩岸匯率嚇挫 10:002022/08/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。