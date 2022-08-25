美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）感染COVID-19後，日前篩檢已呈陰性。官員今天說，她再次篩檢結果復陽，但沒有任何症狀；總統拜登採檢則仍為陰性。

吉兒的副聯絡主任杜諾惠（Kelsey Donohue）說，吉兒今天接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原篩檢，結果呈陽性，昨天的結果是陰性，白宮醫療小組已通知她的密切接觸者。

杜諾惠透過聲明表示：「第一夫人沒有復發症狀，她將待在德拉瓦州，重新展開隔離程序。」

71歲的吉兒本月16日首度檢出COVID-19陽性反應。她接受抗病毒藥物Paxlovid治療後，於21日第一次解除隔離。

白宮表示，拜登今早的抗原採檢結果為陰性。

一名白宮官員說，拜登未來10天於室內和接近他人時，會戴上口罩；白宮也會維持拜登的篩檢頻率並公布結果。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110825