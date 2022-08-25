金門駐軍向陸無人機丟石頭

兩名軍人抬頭，一臉疑惑地望著意外出現的無人機，顯然這架無人機正在監視他們，拍到他們正在看它。說不定，無人機上有武裝。不久，有軍人拿起石頭朝這架無人機丟，想要把它打下來。

據《動力》（The Drive）網24日報導，從這無人機的鏡頭中，可以看到台海持續緊張的程度，並令人震驚地提醒人們，兩岸戰略的新層面，而事實證明，這通常難以有效應對。

照片上的時間是8月16日下午約6:00，而地點是金門烈嶼。顯然這架無人機裝備了光學監控設備，而操作人員對島上的軍事設施十分感興趣。

照片中的兩名軍人1人手持相機，1人帶著步槍，他們的影像隨即在中國社群媒體上瘋傳，而台灣國防部已證實，相片是真的。除了相片外，無人機拍攝的影片也跟著曝光，從中可以看到，有兩名軍人用很原始的方式，朝這架無人機丟石頭，似乎想要將它擊落或驅離。

1位未具名的金門防衛司令部人員說，這架無人機為民用，並說它在烈嶼鄉海岸外，約3,300英尺（近1006公尺）的上空飛行，但並未進入台灣領空。然而，分析指出，從影片看來，這說法令人高度存疑。

此外，據說這架無人機在收到無線電警告後，便「迅速飛離」。目前還不清楚，這警告究竟是如何發出的，但從民間可取得的商用無人機看來，這不大可能。或許較大型的無人機上才有UHF/VHF，用以收發無人機控制員和飛航管制塔臺間的無線電語音通訊。不過，對那些通常不和其他飛機共享空域的較小型無人機來說，實際情況並非如此。

有趣的是，這位發言人說，烈嶼的軍事設施專門用來監視在相關區域飛行的解放軍軍機，由於它不是主要軍事基地，因此這架無人機也搜集不到什麼敏感情資。

陸軍司令部24日上午證實了照片的真實性，並說守備隊16日18時許發現該無人機，但強調，這架無人機當天是在高空，以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經台灣軍方示警驅離後飛離。可是分析指出，從現有的影像看來，這架無人機比軍方說的近多了。畢竟，這顯然近到足以讓駐軍丟石頭。

此外，分析指出，這架無人機雖為民用，但可能在執行北京使用日益頻繁的「灰色地帶戰術」（gray zone tactics），而背後是解放軍或中方情報機構。