救國團高達新台幣16億元多的資產還有61筆建物都即將被黨產會充公，大批員工擔憂工作恐不保，近日主動走上街頭遊行，表達抗議。救國團主任葛永光今(25)日接受廣播節目專訪時表示，現在被民進黨政府強制徵收財產，「形同要把救國團消滅」，團內所有人員都無法接受，「現在是官逼民反」，預計10月底發動大規模遊行，呼籲有志之士站出來表達支持。

救國團與黨產會之前曾8次協商，但最後並未取得共識，黨產會仍堅持要將大批資產收歸國有。

葛永光提到，救國團在民國58年就轉型為人民團體，他自107年接任主任一職迄今4年，更不斷帶領救國團轉型，致力從事社會服務，救國團始終保持政治中立，已是跨黨派、宗教、階級的團體。

葛永光指出，這樣的過程與做法，也不斷對黨產會提出說明，並表達有意和解，可是黨產會卻拒絕接受，甚至把多次協商的信任破壞掉。

葛永光說，救國團其實有很多義工是民進黨立委，其中還有不少人擔任縣市指導員，這次為了維護救國團權益，希望他們能幫忙，但只要遇到黨產會的事情，綠委便直接拒絕協助，所以最後根本是求助無門，只能走上法院提告一途。

葛永光在專訪時不斷強調，希望能與黨產會和解，和解才能共生。但主持人問，婦聯會的例子放在前面，黨產會的強勢作為是不會罷休的。對此葛永光再說，救國團內現在有1700多名員工還有教練與教師，為了維護工作權益，一定會抗爭到底，如果法院宣判救國團敗訴，救國團也一定會提出上訴。

至於16億多元的財產還有61筆土地建物，葛永光指出，依照黨產會的作法，救國團很多場所的營運確實都將被迫停止，「形同要把救國團消滅」，員工生計以研究受到影響，因此現在規畫10月底發動大規模遊行，呼籲有志之士站出來表達支持。