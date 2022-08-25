台南市安南區22日中午傳出殺警事件，27歲曹姓員警、36歲凃姓員警遭砍身亡，嫌犯林信吾在逃亡的17小時內連續換乘7種交通工具，最後警方終於在和欣客運新竹站順利將林信吾逮捕歸案。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統「台南殺警案」近一週聲量趨勢，可見8月22日台南殺警案發生後就累積138,763筆網路聲量警討論，8月23日凌晨林信吾在和欣客運新竹站下車後遭埋伏大批警力圍捕，也讓當日聲量衝至161,509筆討論高峰，其中警察在客運站附近埋伏突擊的畫面曝光後，也瞬間被網友瘋傳觀看，大讚警察「解壓縮技能點滿」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

警察埋伏圍捕林信吾畫面曝光！網友看完監視器影像驚呆：超會躲

鄉民在PTT上以「有沒有警察超會躲的八卦？」為題發文，分享警方為圍捕台南殺警案嫌犯林信吾，在和欣客運新竹站埋伏圍捕畫面，只見影片中林信吾從客運下車後搖搖晃晃走在人行道上，旁邊休旅車駕駛座、副駕駛座突然蹦出四個警察衝過去，其他警察配合從四面八方湧來圍捕，讓鄉民驚呼「太猛了吧，50幾個警察躲起來完全沒被發現，另外那四個警察一起開車門的畫面也太帥了吧，警察辛苦了！respect！」

和欣客運新竹站周圍空曠難埋伏！網友狂讚：警察解壓縮技能點滿

從Google街景地圖上也能發現，和欣客運新竹站周圍空曠，旁邊緊鄰汽車停車場，甚至對面也是夾娃娃機店，埋伏相對較為不易，這次圍捕畫面曝光後也頓時掀起網友關注，「覺得很帥+1，部屬的人好聰明」、「剛一直在重播看這段真的超帥XDD」、「完全看不出來躲這麼多人」、「我也覺得很會躲」、「這次很聰明，50個都持槍壓制」、「解壓縮技能點滿」、「魔術大空間」、「我還以為全員逃走中」、「畫面一下子塞滿了」、「門一開瞬間被兩個壯漢壁咚」。

有網友猜測林信吾束手就擒原因，「突然開門嚇死他了，警察如雪片般飛來」、「他（林信吾）跑了一天應該都沒睡，累了吧」、「應該是坐客運睡覺剛下車腳麻吧」、「嫌犯已經累到走都走不穩了」、「周邊很空曠，歹徒真要反擊也很快被打死」、「附近很多停車格，應該沿路都有部署」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月17日至2022年08月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台南殺警案』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。