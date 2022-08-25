台南襲警案兇嫌林信吾是「明德外役監」逃犯，該起事件引發社會嘩然，也讓明德外役監的網路聲量炸鍋，外觀、環境、菜單等曝光後，受到網友廣泛討論，認為根本是度假村、高級露營區。

外役監是什麼？

「外役」指的是在監獄外工作，讓受刑人在沒有上手銬腳鐐、無獄方人員監視的情形下，在室外工作。據本站《殺警嫌犯從「外役監」逃出來！紅字休、無圍牆、有KTV》報導，外役監與一般監獄相比「算較低度管理」，儘管進行一般作業時仍有一定規定，但生活上確實比較優厚一些。舉例來說，外役監的休息時間較長、伙食也較好、舍房如同一般民宅等。

「明德外役監」一天聲量飆近2萬筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，一個月內關於「明德外役監」的聲量趨勢共有19,966筆。網友紛紛討論：「一周前就逃獄了，居然完全沒新聞」、「一周前竟然沒有看到有監獄逃犯的報導，消息壓得真好」、「因為在外役監服刑的受刑人，刑期都不長」、「外役監制度要檢討，過太爽還會逃」。

監區照片曝光 網諷：「根本高級露營區」

另外有網友貼出「明德外役監」的監區景觀照，其中，園區裡有高爾夫球場、籃球場、網球場，甚至還有小湖、兒童遊樂設施和泡茶區。照片曝光後，許多人反諷：「根本高級露營區」、「環境清幽、景色宜人，是您渡假的好選擇」、「大多數人一輩子都住不起這種附高爾夫球場的渡假社區= =」、「明德渡假村」。

也有人看到照片後自嘲，「我怎麼覺得我家比較像監獄」、「日子過得比本社畜還好，已羡慕」、「感覺比當兵還爽」、「認真上班還不如犯罪來得爽」。更有網友點名台北的房子、北漂族的租屋處都不如明德外役監來得舒適，「台北鳥籠連監獄都不如」、「應該比很多北漂住的好」、「北漂青年更像在坐牢」、「雙北租屋族過得比外役監坐牢還慘」、「台北30年老公寓比監獄還不如」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月25日至2022年08月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『明德外役監』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。