新冠肺炎疫情進入後期，但俄烏戰爭持續對供應鏈造成衝擊，高通膨問題難以解決，各國升息腳步持續前進，種種因素都讓消費市況出現反轉，晶片業也傳出供過於求的雜音，近日傳出有IC業者醞釀要求台積電明年「漲少一點」讓利給旗下客戶，共同撐過景氣冷清期，此事引起網友們熱烈討論，沒想到許多人吐槽，「笑死人，自己有需要的時候才要喊降價，大賺時有想過分一點給台積嗎？」

早在5月份就已經傳出，台積電明年有意在全部製程調漲6%的消息，以反映生產成本，如今，DigiTimes報導，IC設計業者遇到獲利下滑、庫存增加的考驗，醞釀爭取與台積電議價，希望能漲少一點，渡過此次的危機。

IC業者希望台積電讓利，引起PTT網友們熱烈討論，但不少人吐槽，「笑死人，自己有需要的時候才要喊降價，大賺時有想過分一點給台積嗎？」、「台積電為何要讓？沒實際的理由」、「讓屁，好的時候也沒自己加價啊」、「笑死，讓利鋼讓習慣了齁」、「笑死人，不是自由市場嗎？」、「需要時才叫人家減價，那你IC打5折賣下游行嗎？」

此外，有人認為，IC設計業者已經是供應鏈利潤相對較高的一環，竟然還要代工廠讓利，「說個笑話：IC設計叫晶圓代工讓利」、「ic設計在整個產業鏈利潤最高，喊自己是夾心餅乾？」、「覺得貴不會找二哥三哥還是韓國歐巴喔？」、「IC design之前爽成什麼樣不記得了嗎。」

晶片業下游需求出現反轉已響起警報，花旗分析師Christopher Danely就認為，晶片業逆風將造成嚴重衰退，可能是近10年甚至20年以來最慘的一次，所有類別的晶片都可能受到影響。