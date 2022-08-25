中共解放軍空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發布會24日在長春舉行，中國空軍新聞發言人申進科大校在發布會上首次對外公佈運油-20和殲-20、殲-16的「三機同框」照。申進科強調，中國空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。

《環球時報》引述大陸軍事專家王明志表示，今年空軍航空開放活動中最大亮點是運油-20的首次亮相。「儘管之前觀眾從新聞報導中看到過運油-20身姿，但完整地呈現在公眾面前，這還是首次」。

王明志表示，運油-20的公開亮相對外釋放的另一層信號是中國空中加油技術上取得重大突破，標誌著中國空中加油關鍵性的戰略技術已經非常成熟。王明志解釋，空中加油技術是戰略技術，沒有其他國家會與中國合作，更沒有國家願意將技術授予中國，中國完全是在獨立自主的基礎上研發出此項技術。

王明志指出，轟油-6加油機的成功研發使得中國空中加油關鍵技術領域實現零的突破，由此中國掌握了空中加油技術的基本原理，實現了殲-8D和殲-10等部分作戰飛機的空中加油。但轟油-6的能力並不足夠，無論是加油量還是所能提供的加油次數都比較有限。「從轟油-6到運油-20則標誌著我們在利用國產大型飛機平台來發展自有的特種飛機實現了重大的突破，運油-20的列裝使得中國空軍的遠程機動、遠域攻防和遠程投送能力有了大幅提升。」

申進科表示，作為中國新一代空中加油裝備，運油-20與殲-20、殲-16、殲-10C三型戰機多次開展海上方向空中加油訓練。

這次運油-20和殲-20、殲-16「三機同框」，也引起外界高度關注。王明志表示，這張同框照傳遞了三層含義。首先，這表明中國主戰作戰飛機都已具有空中受油的能力。「運油-20為殲-20、殲-16進行加油，表明無論是新一代隱形飛機還是三代改進型飛機都能進行空中加油，這是非常重大的突破。通常經過一次空中加油後，飛機的作戰半徑可增加30％至35％，因此空中加油能力大幅提升了中國空軍的遠程機動能力，同時也有利於空軍遠程精確打擊能力的發展。」

其次，通過這張照片可以判斷，作為多功能的空中加油運輸機，運油-20具有多點加油能力。王明志說：「運油-20在左右機翼下各有一個加油吊艙，可以實現多點加油，從而讓加油效率得到極大提高。運油-20是大型飛機平台，載油量比較大，這也意味著其可以為作戰編隊中的多架飛機進行空中加油，讓作戰編隊飛得更遠。」

第三層含義是運油-20可以同時給不同型號的飛機進行空中加油。「作戰編隊通常是由多種型號飛機組成，有了運油-20，一個成體系的作戰機群就可以通過空中加油實現遠程作戰，這有非常重要的戰術意義，意味著作戰編隊可以在空中加油機的支持下進行敏捷戰鬥部署，讓對手無法準確掌握動向，避免遭受對手打擊。」

報導稱，回顧2015年3月，中國空軍轟-6K轟炸機前出第一島鏈，飛越巴士海峽，在西太平洋上宣示了中國空軍的存在。2016年，空軍航空兵出動轟-6K戰機對黃岩島進行戰鬥巡航。近年來，轟-6K、蘇-35和預警機、加油機、偵察機等多型多架戰機編隊常態化體系出擊、戰巡南海不僅宣示了中國空軍的戰略存在，更提升了中國空軍應對各種安全威脅的實戰能力。

申進科在新聞發布會上表示，10年來，中國空軍著眼提升新時代打贏能力，開展一系列遠海、遠洋訓練，戰機航跡不斷延伸，體系能力越來越強。「開展遠海、遠洋訓練是深化海上航線軍事合作準備的重要支撐，是大國空軍和強國空軍的通行做法，更是中國空軍走強軍之路的必然選擇。」

報導稱，2016年中共空軍航空開放活動期間，中國官宣正在發展遠程轟炸機，此後新型轟炸機的話題一直是熱點。有記者在24日的發布會上提問稱，大家對空軍新戰機裝備發展有很多期待，是否可以提供更多消息？申進科回應說，「任何國家的武器裝備都是基於自身作戰需求和國家戰略安全考量，一代一代向前發展，我們正緊緊圍繞全面建設世界一流空軍的目標，持續推進裝備建設」。

在新聞發布會上，申進科介紹說，空軍八一飛行表演隊以及空軍航空大學「紅鷹」表演隊、「天之翼」表演隊都將進行特技飛行表演。殲-20將在飛行表演中展示單機和雙機飛行動作，運-20則展示多個單機飛行動作，八一跳傘隊和「藍鷹」跳傘隊將帶來跳傘表演等。

據空軍八一飛行表演隊隊長李斌介紹，這是八一飛行表演隊第7次參加空軍航空開放活動，此次共出動8架殲-10表演機，在動作編排上充分考慮機場環境和天氣等因素，設計了4套表演方案，每套方案側重點不同。

李斌還介紹了此次表演的幾個亮點：首先是單機大仰角躍升，是一架殲-10表演機以接近70度的仰角直插天際，快速拉起，能展示殲-10優越的機動性能；其次，雙機剪刀機動、對頭交叉動作，能展示殲-10操縱的精准性以及低空小半徑轉彎優勢；第三，六機編隊斤鬥、六機同步橫滾等動作，能體現殲-10的操縱性能和隊員之間的相互信任。此外還有蛇形扭轉、繞軸滾轉等，不僅精彩震撼，同時也具備很高的實戰價值。

空軍航空大學政治工作部主任張春生介紹說，「紅鷹」表演隊和「天之翼」表演隊的人員均由空軍航空大學教學一線的飛行教官組成。此次「紅鷹」表演隊將呈現20套表演動作，被譽為最硬核浪漫的「一箭穿心」將再度上演。「一箭穿心」是指兩架飛機對向而行，在空中畫出一顆心，隨後另一架飛機從中穿過，在天空中完成「一箭穿心」的圖案。