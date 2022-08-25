弘光科大學生赴美帕森斯設計學院短研進行成果發表。（弘光科大提供）

弘光科技大學為拓展學生國際視野，暑假選送學生前往美國排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）短期研習，文化創意產業系、化妝品應用系、美髮造型設計系11位學生，日前赴美學習時尚造型設計，返國後這幾天繳交心得報告。學生指出，「把握難得機會，才能累積自己的國際競爭力。」

弘光科大國際長田其虎說，這兩年受到疫情影響，不少國際交流、課程皆採視訊方式舉辦，去年學校與帕森斯設計學院合作跨國視訊開課，今年透過讀書計畫、外語能力評選，選送優秀學生赴美研習；在妝品系副主任許慈芳、文創系助理教授何宣霈帶領下，學生跨系跨域一起參與為期13天的研習活動。

田其虎指出，帕森斯設計學院老師先指導學生在紙上練習創作，繪製九頭身模特兒的設計圖，接著讓學生挑選假模特兒人形，把二手衣物布料穿在假模特兒身上，動手裁縫設計出嶄新的服裝。為使學生更了解當地時尚潮流設計，學院也特別安排客座講師，介紹專業的服裝設計軟體。

文創系大四學生林易鴻說，這次赴美短研開拓更寬廣的世界觀，學院老師上課引導他們充分自由發揮創意，只給小建議協助，從無到有去設計衣服，跟系上創作發想課程很類似，「實體課程獲得的知識要親自走過才知道，跟看影片視訊上課有很大不同，有機會要好好把握、努力爭取，機會不會等你。」

美髮系大三學生林庭妤指出，高中念蘭陽女中普通科，但是喜歡美髮又想要學一技之長，因此報考弘光美髮系，這次提早準備才能赴美短研，紐約帕森斯設計學院老師教學有別於傳統方式，啟發跳脫很多框架思維，全英語的上課模式，讓她在短短時間內收穫滿滿。