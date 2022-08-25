最近「The CrawsOver」業餘聯賽引來不少話題，超級巨星詹姆斯(LeBron James)的參加無疑帶來超大熱度，不過場地出現反潮現象變得溼滑，公鹿博尚(MarJon Beauchamp)、雷霆榜眼霍爾姆格倫(Chet Holmgren)的受傷可能都與此有關。而今天傳來新消息，據報導霍爾姆格倫恐怕撕裂了右腳韌帶，目前還要進一步追蹤，確認嚴重程度。

「The CrawsOver」聯賽由前球星克勞佛(Jamal Crawford)舉辦，今夏曾參加德魯聯盟(Drew League)的巨星詹姆斯再次現身，引來球迷爭相進場，此外剛獲選榜眼的雷霆新秀霍爾姆格倫也前來為新賽季暖身，不過他在一次防守詹姆斯上籃時傷到右腳，一拐一拐離開球場，今天據名記查拉尼亞(Shams Charania)透露，他恐怕傷到了韌帶，將繼續評估嚴重程度。

查拉尼亞表示有可能是撕裂傷，目前外界都相當擔心他的狀況，會進一步確認此傷嚴重性，還有可能缺席比賽的時間。若他真遭遇韌帶撕裂，對雷霆球迷無疑是晴天霹靂的消息，畢竟賽季都還未開打。而他會受傷與詹姆斯應該無太大關係，對方上籃時肢體碰撞強度並不高，或許是因霍爾姆格倫身形單薄外加場地濕滑導致。