SM娛樂於2002年推出的5人女子團體「Sugar」，是由黃正音、裴勇浚妻子朴秀真、李河璘、陸慧勝，以及亞由美所組成，她們自推出首張正規專輯《Tell Me Why》出道後，雖成功在演藝圈中受到矚目，但團體卻只維持了4年就解散，成員各自轉向戲劇圈及主持界發展。而許久未見的的亞由美，近日卻突然傳來結婚喜訊，宣布在10月份嫁給圈外男友，火辣的婚紗照也一併曝光。

亞由美擁有甜美臉蛋、火辣身材，當年因亮麗的外表而獲得了「國民小可愛」的封號。而近幾年都在日本發展的她，自2017年演出日劇《空中急診英雄第3季》後就沒再推出新作品也沒有相關消息，沒想到昨（24）日卻突然透過經紀公司宣布：「亞由美將於10月30日與小2歲的年下男友於首爾某處舉辦婚禮」，而兩人一開始就以結婚前提交往，後來也認定彼此是終身的伴侶，承諾會在粉絲的祝福下幸福的過生活，但經紀公司也強調，亞由美婚後演藝事業不會有任何變動，她仍會持續在圈內活動、耕耘，希望粉絲們能持續給予支持與關注。

另外，經紀公司也公開了亞由美的絕美婚紗照，照片中只見她簡單的將頭髮梳成低馬尾，身上則穿著深V又背部全空的澎裙白紗，大方秀出火辣半球與白皙美背，一臉幸福的坐在華麗的裙襬中展現霸氣。而網友得知消息後也紛紛送上祝福。