【旅奇傳媒/編輯部整理】每年農曆9月白露時節後，成千上萬的黃頭鷺向南遷徙經過太興村，成群沿著生毛樹溪山谷乘風盤旋，交織成全臺唯一的特殊生態奇景「萬鷺朝鳳」，喜愛自然生態旅遊的民眾，千萬不要錯過來阿里山體驗黃頭鷺群飛的壯闊生態景觀。 為帶動阿里山社區地方特色觀光發展，

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下稱阿里山管理處)特與嘉義縣梅山鄉太興社區發展協會(以下稱太興社區)舉辦「2022秋季茶會×萬鷺朝鳳」體驗活動，日前於觸口遊客中心舉辦「2022秋季茶會×萬鷺朝鳳」活動記者會，正式揭開今年秋季的兩大主題賞鷺活動。

▲「2022秋季茶會×萬鷺朝鳳」將於9/17登場。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

活動將於9月17日(星期六)於「太興山羊路入口服務區」登場，結合在地產業、人文、生態，由專業生態導覽老師陪同民眾觀賞黃頭鷺，並解說黃頭鷺生態，亦提供茶席體驗、太興烤茶、瑞里槌染等DIY活動，現場更有抽獎及有獎徵答互動遊戲。

接著，9月24日(星期六)在大草嶺觀光圈樟湖社區舉辦品茗賞鷺活動，現場規劃「慢食‧竹料理農家風味盆」、「慢遊‧藍染生態藝術體驗」、「慢遊‧竹意創藝手作體驗」、「慢生活‧小小茶人茶席展演」、「慢生活‧生態校園環境導覽」等系列活動。

阿里山管理處洪維新處長表示，透過這次結合大阿里山觀光圈及大草嶺觀光圈的賞鷺活動，除了欣賞壯闊生態奇觀外，也能帶動社區經濟發展更加繁榮，這是我們一直以來共同努力的方向與目標，讓大家一起走入社區享受自然氛圍，品嚐在地美食，感受村民們的人情溫度!

今年度的「阿里山的溫度季」推出各種豐富的系列主題活動，以阿里山各區風情做規劃，每月將串聯各社區特色舉辦多元活動，以自然、人文、體驗及亮點等方式，邀請大家走進阿里山與大自然互動，來趟療癒且放鬆的茶鄉之旅，誠摯邀請大家一起共襄盛舉。眾多活動，精彩可期，更多詳細資訊及報名連結可追蹤「阿里山新印象」粉絲專頁，一起開始這奇幻的體驗吧！

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