新月漫遊(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

中秋節轉眼之間就要到來，除了天上的明月外，台灣最「近」的月亮可能抵嘉，嘉義市政府中秋檔期強檔活動「2022光織影舞─光影藝術展」8月20日，在嘉義市北香湖公園開展，展出至9月11日止，每日傍晚6點半至10點皆可感受8個展區的光影之美，其中「新月漫遊」就像月球浮上湖面般，是秋節相當應景的點，除了晚上可以欣賞光影藝術外，白日還能；造訪嘉義市的旅客還能漫步在嘉義市政府挑選的100家「嘉市潮選店」，類別從美食、咖啡甜點到生活選物店，同時滿足口腹之慾與心靈療癒。

今年為「光織影舞」第三屆展出，嘉義市市長黃敏惠表示，2020年「光織影舞」首屆舉辦即榮獲「2020美國紐約設計獎」及「2021美國MUSE國際設計獎」雙項國際設計大項，已然是嘉義市極具代表性的觀光品牌。今年規劃8大展區，以全國首創「元宇宙旅遊故事」為主題，將光影藝術節和「元宇宙」與「像素」等數位元素結合，打造有如「未來科幻世界」的聲光效果。

最近距離的賞月(攝影：洪書瑱)

宇宙之顛(攝影：洪書瑱)

時空隧道(攝影：洪書瑱)

地球座標(攝影：洪書瑱)

銀河星鑽(攝影：洪書瑱)

地心引力(攝影：洪書瑱)

地心引力(攝影：洪書瑱)

「2022光織影舞」此次創造三大特色，包括全國首創「元宇宙旅遊故事」主題光影藝術展，讓旅客化身星際旅人穿越時空，在虛實交錯的場域經歷一場科幻冒險。而最應景當屬「新月」藝術裝置與賞月空間，「新月漫遊」作品可供旅客走入湖中貼近水面，以低於平地2公尺的獨特視野近距離賞月，體驗「湖中撈月」的浪漫與夢幻，另「宇宙之巔」作品則讓旅客登上離地3公尺高台，如上帝視角群覽整個展區，從平地、湖面下、高空等不同維度體驗光影之美。

而白日民眾除了可以大啖知名小吃，如雞肉飯、嘉義涼麵、涼肉丸、魯熟肉外，嘉義市政府今(2022)年也將推出「嘉市潮選店」，精選嘉義市內100家特色小店，讓遊客能透過在地店家的風味與故事，創造與嘉義市「新」的連結。目前嘉市潮選店名單已確定，待公布！據消息，這幾家一定榜上有名，搶先公布一波，包括：「然後工作室」、「穀谷」、「志美圖書室」、「很賢‧很蕙」、「小口品ｓ」、「找靈感植物選物店」、「奮起福」、「ROOF私廚小酒館」等！

「然後工作室」(攝影：洪書瑱)

「然後工作室」(攝影：洪書瑱)

「志美圖書室」(攝影：洪書瑱)

「穀谷」(攝影：洪書瑱)

「穀谷」(攝影：洪書瑱)

「小口品ｓ」(攝影：洪書瑱)

「小口品ｓ」(攝影：洪書瑱)

「找靈感植物選物店」(攝影：洪書瑱)

「奮起福」(攝影：洪書瑱)

「奮起福」(攝影：洪書瑱)

「ROOF私廚小酒館」(攝影：洪書瑱)

「ROOF私廚小酒館」(攝影：洪書瑱)

嘉義市市長黃敏惠表示，參觀「光織影舞」前，可以安排走訪嘉義市特色小店的行程，「有100間店可以讓旅人看到嘉義市100種樣貌，參與『嘉市潮選店』的特色小店絕對會提供每一個旅人認識嘉義市的100種方式。」嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長分享：「本次店家包含嘉義市別具特色的『美食』店家，漫步城市時可稍作呼吸的『咖啡甜點』店，以及透過在地視角揀選的『生活雜物』選物店，每間店都非常貼近生活，提供旅客漫步嘉義的獨特視角。」

※.2022光織影舞-光影藝術展日期：至9月11日(日)止，期間每日18:30-22:00亮燈地點：嘉義市北香湖公園（嘉義市西區文化路552號）