精英(2331)今年將參加2022年9月5日至7日於印度孟買展覽中心所舉辦的InfoComm India 2022,展示適用於多樣化商業應用的最新一系列LIVA迷你電腦和AiO一體成型電腦。順應未來元宇宙潮流,LIVA迷你電腦系列多元且完備,且其優異的小尺寸設計,不僅能與擴增實境(AR)裝置完美結合,成為連結元宇宙的重要媒介,廣泛應用於各種場域當中,如智慧零售的虛擬試衣間,智慧交通、監控和醫院中的數位看板,商務智慧辦公室、AI人工智慧解決方案的邊緣計算,也能運用在個人的遠距會議和教育的家庭電腦應用等,豐富且多元。

以輕量級機身打造重量級功能的口袋型電腦,LIVA Q3 Plus迷你電腦搭配具有圖像顯示優勢的AMD Ryzen嵌入式處理器,視覺體驗佳,再加上其15W TDP設計,能維持同樣高效能的運作,同時也降低耗電量,達到更好的工作效率,提升生產力,有助於空間有限的企業或零售商,可適用於數位看板、擴增實境,智慧辦公室等場域。

LIVA Z3系列迷你電腦搭載Intel Jasper Lake處理器,提供高達 16GB DDR4 雙通道記憶體和方便擴充的 M.2 插槽,以及802.11ax無線連接技術,適用於遠距會議、線上教育與家庭娛樂,完全無風扇低功耗的設計,搭配HDMI 2.0和mini DisplayPort支援4K雙螢幕輸出,也可運用在包括數位看板、自助服務亭在內的智慧商業應用當中。

LIVA One準系統迷你電腦系列則是專為工作站、零售商店POS系統、數位看板、邊緣運算、擴增實境及AI應用量身打造。LIVA One H610 能支援Pentium Gold, Celeron, Core i3、i5、i7處理器,進一步提升運算處理效能,配備M.2 SSD介面,最高達64 GB記憶體,滿足您多方連接需求,最高支援三種顯示介面輸出,播放品質達到4K解析度高水準。LIVA One A300準系統迷你電腦採用AMD AM4腳座設計,從超高效的雙核心Althon處理器到配有Radeon RX顯卡的強大Ryzen8核心處理器,LIVA One A300都能輕鬆駕馭,用戶可根據自己的需求打造專屬的超強電腦。

此外,LIVA One H610與LIVA One A300可選擇支援TPM 2.0(Trusted Platform Module)的版本,為企業用戶設計,通過提供硬體等級的保護來抵禦惡意軟體和網路攻擊,牢固的防護商業機密文件,特別適合中小型企業(SMB),保護公司的電腦安全。