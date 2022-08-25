櫃買中心本周連四場主題業績發表會，在前兩日的「光電與半導體」、「富櫃200（三）」兩場次主題後，今（25）日有「興櫃特色」主題業績發表會登場，程曦資訊（6898）、甲尚（6882）、創為精密（6899）3家公司，將以線上直播方式說明最新財務業務資訊。
櫃買本系列共九場次主題業績發表會，25日為「興櫃特色」主題業績發表會，也是唯一的興櫃公司場次，邀請從事「BPO委外營運」服務之戰略新板公司-程曦資訊、從事角色動畫製作工具之甲尚（掛牌興櫃一般板）、從事觸控面板製造及銷售之創為精密（興櫃一般板）等3家公司經營團隊與會。
櫃買明（26）日還有最後一場「精緻生活」主題業績發表會，櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站及點閱觀看。
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