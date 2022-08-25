據央視《新聞聯播》報導，8月24日，大陸國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。本次會議提到了目前的經濟形勢——當前經濟延續6月份恢復發展態勢，但恢復基礎不牢固 。會議明確，要「及時果斷施策，保持合理政策規模，用好工具箱中可用工具」、「不搞大水漫灌、不透支未來 」。

今年上半年，國常會決定部署實施6方面33項穩經濟措施，努力推動了經濟回歸正常軌道，穩住了經濟基本盤。

昨天的國務院常務會議明確，要在落實穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。

這些政策包括：

●增加3000億元（人民幣，以下同）以上政策性開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額。

●核准開工一批基礎設施等項目，項目要有效益、保證質量，防止資金挪用。

●出台措施支持民營企業、平台經濟發展。

●允許地方「一城一策」運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。

●為商務人員出入境提供便利。

●對一批行政事業性收費緩繳一個季度。

●支持中央發電企業等發行2000億元債券，再發放100億元農資補貼 。

●持續抓好物流保通保暢。

《北京青年報》25日分析，其中有幾個細節值得關注：

其一，今年6月29日的國務院常務會議，決定「運用政策性、開發性金融工具，通過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資本金、但不超過全部資本金的50％，或為專項債項目資本金搭橋」。

今年7月，大陸人民銀行有關司局負責人表示，政策性、開發性銀行運用金融工具重點投向三類項目：

一是五大基礎設施重點領域，分別為交通水利能源等網路型基礎設施、信息科技物流等產業升級基礎設施、地下管廊等城市基礎設施、高標準農田等農業農村基礎設施、國家安全基礎設施。

二是重大科技創新等領域。

三是其他可由地方政府專項債券投資的項目。

7月29日，大陸國務院常務會議提到，「以市場化方式用好政策性開發性金融工具，支持的項目要符合『十四五』等規劃，既利當前又惠長遠，主要投向交通、能源、物流、農業農村等基礎設施和新型基礎設施，不得用於土地儲備和彌補地方財政收支缺口等 」。

第二，這並非官方首次提到「合理支持剛性和改善性住房需求」。

幾天前（8月16日），李克強在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求。

當時，中共中央政治局委員、廣東省委書記李希和廣東省省長王偉中發言，江蘇省省長許昆林、浙江省省長王浩、山東省省長周乃翔、河南省省長王凱、四川省長黃強通過視頻發言。

在那次會議上，李克強特別提到，「經濟大省人口多，要多想辦法促消費，擴大汽車等大宗消費，支持住房剛性和改善性需求」。

他還提到，「當前地方專項債餘額尚未達到債務限額，要依法盤活債務限額空間，並用好已發行的地方專項債和政策性開發性金融工具，符合條件項目越多的地方得到的資金要越多。」

另據《證券時報》報道，目前，隨著LPR報價降調，多地銀行已更新房貸利率，有效降低了購房者的房貸付息成本，刺激信貸需求。

第三，「為商務人員出入境提供便利」也值得關注。這個問題的背後，是「穩外貿穩外資」。

以浙江為例。今年7月11日，浙江省政府官網公佈該省《關於支持穩外貿穩外資十條措施的通知》。十條措施涉及商務人員出入境、企業拓市場等方面，主要解決當前商務人員出入境面臨的護照、簽證辦理難題，以及當前境外參展、海外營銷、來浙採購、境外投資等商務人員出入境航班不足問題。

7月30日，一架海南航空客運包機載著163名巴基斯坦採購商降落杭州蕭山機場，客商在落實健康管理措施後前往義烏。

8月9日晚，一架載有107名印度客商的南方航空客運包機抵達杭州蕭山國際機場。在實施集中隔離等健康管理措施後，印度客商將前往「世界小商品之都」義烏洽談、採購。

最後，這次會議還披露，大陸國務院將派出工作組赴地方。

央視《新聞聯播》24日提到， 國務院即時派出「穩住經濟大盤督導和服務工作組」，由部門主要負責同志帶隊赴地方聯合辦公，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策落實。

另外，近期，大陸國務院督查組也將到地方。8月22日，大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷出席國務院第九次大督查動員部署會議。

肖捷指出，緊緊圍繞穩住經濟大盤和改革發展主要任務，聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定、深化「放管服」改革優化營商環境 等重點工作，督促各地切實擔負起應負的責任，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。