群創(3481)旗下的方略電子推出MagiCylinder魔術圓柱型顯示器結合Vtuber虛實整合新視覺科技，明天起至28日與好動動畫合作在高雄展覽館登場，同時在「2022 Meet Greater South」的「TTA主題專區」與「2022高雄電競博覽會」的「智慧顯示育樂應用主題館」雙展區展出。

MagiCylinder魔術圓柱型顯示器採用Flexible AMminiLED柔性顯示技術，今年於法國VivaTech、日本Content Tokyo等國際展會備受矚目，本次將全球首度亮相最新技術升級的MagiCylinder魔術圓柱型顯示器，結合元宇宙分身Vtuber虛實整合互動新技術展出。

方略電子在主動式矩陣AM miniLED技術上領先全球，開發出Flexible AM miniLED圓柱形柔性顯示器MagiCylinder，將55吋柔性miniLED顯示屏捲曲成圓柱，搭載獨家顯示技術，擁有極致輕薄且安全、省電不發熱、柔性可撓曲、可多屏無縫拼接達到客製化尺寸的優勢，突破業界技術達到同時具備可捲曲、高亮度、高色彩飽和度、高清晰動態畫質、無殘影且柔光護眼特色。

今年2022 Meet Greater South及2022高雄電競博覽會，由方略電子與好動動畫合作亮相的虛擬偶像「Luna」，是好動動畫旗下技術部門「A Lab」所研發的虛擬網紅(Vtuber)解決方案技術「TomoCos Lite」。TomoCos Lite是一套虛擬網紅即時扮演系統，由好動動畫開發製作，?建臉部即時動態補捉，可自訂背景與綠幕，另導入龐大動畫資料庫，使用者只需透過一台電腦，無需穿戴任何裝置，即可製作出高質感且多元的虛擬網紅節目。

好動動畫參與過多項跨國知名影視動畫製作，旗下技術部門「A Lab」研發各類多媒體應用，包含：裸視3D、虛擬網紅(VTuber)、AR、VR、互動投影等。好動動畫另設有動作捕捉攝影棚，針對元宇宙平台內容商提供即時動補等多元整合服務。