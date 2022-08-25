消息面：

1.美國總統拜登宣布減免學貸，個人年所得不到12.5萬美元或家庭年所得不到25萬美元的家庭，每名借款人得以免除1萬美元聯邦學生貸款。此外，靠著聯邦佩爾助學金（Pell Grants）才能上大學的借款人將得以免除2萬美元學貸。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數下跌1.2%，跌幅較前一周（跌2.3%）放緩。30年期固定抵押貸款利率為5.65%，高於前一周的5.45%。

3.美國7月耐久財訂單與6月持平，不及市場預期的月增0.6%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.3%，略超出市場預期的月增0.2%。排除國防項目的耐久財訂單月增1.2%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.4%，高於市場預期的月增0.3%。

4.全美不動產協會（NAR）公布，美國7月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）月跌1%，跌幅較6月的月跌近9%大幅緩解，並小於市場預期的月跌2.6%。與去年同期相比，7月數據下跌22.5%。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少328.2萬桶，遠超出市場預期的減少93.3萬桶。上周汽油庫存減少2.7萬桶，市場預期為減少146.4萬桶。餾分油庫存減少66.1萬桶，市場預期為增加58萬桶。上周原油進口量增加86.2萬桶/日，煉廠產能利用率上升0.3個百分點。

6.市場觀望聯準會即將召開的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會，周三紐約期金微漲0.3美元或0.02%，為每盎司1761.5美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.12美元，為每盎司18.91美元。10月白金跌9.60美元，為每盎司866.80美元。9月鈀金漲52.70美元，為每盎司2025.60美元。

7.周三紐約期油收漲1.15美元或1.22%，為每桶94.89美元，盤中一度漲1.77%，為每桶95.4美元。倫敦布蘭特期油收漲1美元或近1%，為每桶101.22美元，盤中一度漲1.68%，報101.9美元。由於美國的立場仍然強硬，伊朗核協議談判前景不明。

8.市場普遍預期聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會發表的談話仍將偏向鷹派立場，周三美元指數尾盤漲0.13%，報108.67。利率期貨市場顯示，交易員預期聯準會9月升息75個基點的可能性為61%，而升息50個基點的機率進一步跌至39%。

9.美國10年期公債殖利率仍然保持在3%以上，盤中一度大漲7.2個基點，報3.126%。