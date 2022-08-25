疫情受控趨緩，國旅市場復甦，文創設計旅店連鎖承億集團旗下「承億文旅」與2022全新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」連袂參加8月26日高雄巨蛋旅展，包含位於北部休閒勝地的淡水吹風，城市旅人風格感十足的台中鳥日子，以阿里山高山茶為主題的的桃城茶樣子，擁有東部純淨山海的花蓮山知道，墾丁國家風景區內的墾丁雅客小半島以及日月潭風景區臨潭第一台的潭日月，今年首次加上與高雄總圖書館攜手共構的「承億酒店」票券產品聯合販售，旅展商品匯集了全台各館，推出「六館環島住宿券+承億酒店」組合價18,898元，等同2.6折優惠，自8月26日至8月29日於高雄巨蛋旅展R010攤位開賣。 承億集團此次主打「承億文旅六館環島住宿券+承億酒店」商品，包含承億文旅環島票券共6張標準雙人房住宿券，即可任選承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、潭日月、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6館入住，再加上高雄承億酒店一泊一食雙人房住宿券，商品價值42,100元，凡於高雄巨蛋旅展期間購買，「承億文旅六館環島住宿券+承億酒店」18,898元，享相當於2.6折起限時優惠。 承億集團自2011年成立承億文旅品牌至今，以情熱、創意、美學的品牌精神，於全台6縣市插旗並屢屢創下亮眼的成績，如嘉義桃城茶樣子、南投潭日月接獲選為最美飯店、最美房間美譽，若想以最超值的價格體驗承億的獨門美學住宿體驗，高雄巨蛋旅展推出的「六館環島住宿套票」限時優惠12,898元起。承億集團考量不同族群的住宿需求，小承輕旅此次也加入優惠戰局，針對時下學生及背包客族群推出床位套票方案，買五張房位券再加碼送一張(旅展優惠價1,500元)，旅客更可輕鬆規劃自己的環島之旅。 「承億酒店TAI Urban Resort」擁有高空懸挑透明無邊際泳池，提供208間多樣化景觀客房、3間高空戶外景觀酒吧5間主題餐廳，其中還有米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）操刀主理的法式餐廳「Papillon」。飯店每間客房皆可賞覽高雄市景及港灣夕陽景色，讓旅客以最舒適的姿態伴著自港灣區透出的日光，盡情感受熱情港都的城市風光。此次承億酒店也將首次於高雄巨蛋旅展亮相，以超優惠價格和多樣商品參展，就是為了回饋消費者的支持，邀請消費者走訪山海，藉著承億集團各館的細心款待，細細品味環島旅程。 對首次亮相的承億酒店，承億集團推出套票優惠，不論是舊雨新知都可到高雄巨蛋旅展R010攤位尋寶。凡於現場加入會員成為承億環島旅伴，即可享「新會員1+1專案」8,000元優惠價，內含承億文旅6館通用雙人住宿券及承億酒店經典港灣城景房1間。另承億酒店亦搭配令人矚目的餐飲及奢華服務，推出如一泊三食方案及一泊一食SPA專案，凡於旅展期間即可用8,888元購入，也是此次優惠搶手商品。 除環島商品之外，8月26日開展的高雄巨蛋旅展中，承億酒店即文旅皆販售有雙人升等住宿券、四人房住宿券等，票券最低可享2.5折優惠，是享受承億集團獨有的文化創造力的機會。 承億集團在旅展中也將推出優惠餐券，「日全食」自助餐券套票5張，優惠價3,888元、約8折優惠。另購買10張餐券，再加碼贈送各餐廳總價值1,500元折價券。「日全食」位於承億酒店26樓，除了提供早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式餐飲服務，結合無國界美饌及嚴選當季食材展現主廚精緻美學料理。