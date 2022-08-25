廠區內的唯一建築物具有歷史鼓躋身分，它是日據時期三菱製紙所辦公廳舍。（雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善說明蒂景創作的精神：符合聯合國永續發展目標，帶動林內鄉甚至雲林縣的觀光發展，吸引更多民眾來林內遊玩。（雲林縣政府提供）

舊林內寶隆紙廠位於台3線旁，是從彰化進入雲林的門戶，於1996年停止生產，目前成為公園狀態。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府為打造林內觀光新亮點，最近邀請知名藝術家進駐林內寶隆公園，縣長張麗善表示，5位在地藝術家將以符合SDGs（聯合國永續發展目標）進行創作，使地景藝術結合在地文化、產業，帶動林內鄉甚至雲林縣的觀光發展，吸引更多民眾來林內遊玩。

舊林內寶隆紙廠位於台3線旁，是從彰化進入雲林的門戶，於1996年停止生產，廠區成為閒置空間，2010年辦理雲林縣林內新興自辦市地重畫，把紙廠的核心生產區畫設為公園，保留風車、水塔、紙漿槽、螺旋迴水道、舊有廠房鋼構架。

另外，園區內的日據時期三菱製紙所辦公廳舍經縣府文化處登錄為歷史建築及整修後，目前委託雲林縣觀光休閒農業發展協會經營「林內驛站」，販售芋頭冰等農特產品。

舊寶隆公園占地廣大，是一個網美打卡點，但觀光吸引力稍嫌不足，縣府決定邀請藝術家包括張和民、任大賢、黃蘭雅、陳宣誠、芃芓藝術的蔡佳吟、黃啟軒駐點創作，活化這塊璞玉景點。

雲林縣府表示，本次地景藝術創作預計2個月內完成，水牛設計部落與藝術家們將把生態、文化、地景串聯起來，不只紫斑蝶，還有台灣獼猴、梅花鹿等各式各樣在地物種都會整合在創作裡。

張和民將創作「舞猴」，傳遞小猴群與八色鳥、紫斑蝶互動情形；任大賢將創作「鹿與蝶」，以梅花鹿及紫斑蝶呈現台灣特有生態風貌；黃蘭雅將創作「翩翩」，以AR擴增實境技術重現群蝶翩翩飛舞意象；陳宣誠將創作「森徑間」，創造一座宛如紫斑蝶的山屋；芃芓藝術將打造「好多好多蟲蟲」，則呈現昆蟲尚未羽化前的樣貌。

雲林縣長張麗善表示，希望舊寶隆紙廠的地景藝術除了吸引遊客，讓雲林的山區觀光擴及林內鄉，也給民眾帶來永續價值的思考，敬請大家拭目以待。