台南市警方偵辦殺警案期間，曾經鎖定4名可疑對象，其中被通緝的陳姓男子，更被列入重點追緝對象，照片遭網友瘋傳。他的臉書也慘遭網友肉搜，讓他不得不主動投案，雖然最後警方還他清白，但陳男仍因詐欺及過失傷害等通緝案件遭警方移送台南地檢，過失傷害部分訊後飭回，而詐欺罪部分23日由法官裁定收押。警方在此次執法上引發不少爭議，針對誤傳涉案男子外流風波，台南市警局長方仰寧強調會深切檢討，並責由督察單位調查是否為同仁外洩。

台南市警察局對此表示案件將交由督察室、政風室調查，若真是警方同仁外流資料，會依法進行處置。

台南殺警案引起社會關注，警方偵辦時，一度傳出兇手為一名陳姓男子，臉書慘遭網友肉搜，留言遭灌爆：「人神共憤的王八蛋」、「垃圾還不出來嗎？」、「躲什麼快點出來面對」、「毀了兩個家庭」，讓陳男不得不出面投案，喊冤人不是他殺的。

真相大白後，陳男的阿嬤也在表示，哭了一整晚，一直相信孫子不會殺人放火，更不可能會去殺警察，但是看到新聞一直報，她叫孫子趕快去投案，如今案件水落石出，陳男阿嬤表示相關單位冤枉她的孫子，睡一覺起來之後「手腳還在發抖」，也難過的抱怨「(誰)要來村內洗門風！」

警方表示，會先鎖定陳男是因為地緣關係，以及陳男是竊盜通緝犯身分，另外，殉職警手上的警用小電腦，其最後一筆查詢資料是為陳男，因此才會將陳男列為重大嫌疑人。

台南市警察局對此表示將案件交由督察室、政風室調查，若真是警方同仁外流資料，會依法進行處置。台南市警局長方仰寧回應，會對此進行深切檢討；對於做為指揮官問心無愧，外界有些指責有些要改進的，他不會迴避。兩名殉職員警明年春天將入祠台南市忠烈祠，讓家屬感受到台南警察團隊是有情有義的。