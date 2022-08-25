重機騎士抱女生下車的影片，吸引20萬人觀看。(翻攝自YouTube)

不叭你叭誰！一名重機騎士日前騎車時，後座女乘客抱怨腳坐到麻掉想休息，騎士馬上靠邊停，用公主抱的方式抱女乘客下車，卻突然被呼嘯而過的大貨車叭兩下，讓他傻眼，結果影片曝光後座是位長腿妹子，超近視角讓網友們都秒懂司機為何要叭，笑了「以喇叭代表口哨聲，水喔！」

一位重機騎士22日在臉書「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」投稿一段YouTube影片，表示「後座腳麻了，要我抱她下來休息一下，沒想到被叭了，嗚嗚。」影片中重機男將車騎到路邊草叢旁暫時停車，問後坐的人「先下來嗎？小心！右邊？左邊？」接著下車打算把腳麻的乘客抱下來，只見畫面一轉馬上變成「男友視角」，原來後座是一位妹子，腿又長又白，還穿著黑色百褶短裙。

而長腿妹在下車前，還在兩腿之間摸索找手機，手機找到後重機男立刻霸氣公主抱妹子下車，結果一輛路過的大貨車突然「叭叭」2下，讓重機男傻眼「就是要叭一下？」

影片曝光後吸引超過20萬人朝聖觀看，臉書小編開玩笑嗆「不叭你叭誰？」網友們也歪樓，紛紛留言：「學長以喇叭代替口哨聲，水喔」、「卡車被閃到沒視線了，為了防衛駕駛喇叭提醒一下」、「卡車司機：叭叭（欸！你要轉正面～我看不到）」。