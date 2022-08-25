前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)表示，近十年來，上有種現象在滋長。亦即公司經營方面，公股介入，愈來愈深，謂之公進民退；公司治理方面，公股荒腔走板，民股反而有模有樣，謂之國退民進。何也？大政府，小政府，不是問題，沒有治理觀念，才是大問題！

陳(沖)指出，七年前(2015年)，正當OECD修訂新版「公營事業公司治理準則」(以下簡稱「公營治理準則」)之際，我曾至少有三篇專欄呼籲各級政府，利用此一良機，讓負責管理公股的各級首長，好好研讀OECD的苦心示範，一則可避免承認對原2005年版本毫無認識的尷尬，二則也可藉機了解國際上對公營(股)事業，尤其是公司治理的態度與趨勢。可惜的是，幾年下來，每下愈況，公營事業的公司治理，真是慘不忍睹。

在自由經濟體系社會，為提高經營效率，並避免與民爭利之嫌，除水電等公用事業(Public utility)外，極少有公營企業存在，但在台灣，由於歷史因素或既得利益，仍常見許多在先進國家罕見的公營或公股企業，還依然是酬庸人事的主要管道，只要看公營事業ROE、ROA與同類民營公司相較，顯然遜色即明。因此OECD公營治理準則第一條開宗明義即要求，對既有公營事業，應經常檢視公有的必要性(justify state ownership)，顯然先進國家對公營企業是可容忍但並不歡迎。台灣也曾推動民營化，可惜只是形式上，公股出脫持股到50%以下，實際上公股仍控制全部或半數以上董事席位，甚至子孫公司的董總仍由政府派任，不但與當初逐步走向真正民營的理想，相去甚遠，而且還反向而行，效率日遜，更糟的是，各級政府，還欠缺治理觀念。

在此不妨藉一件時事，檢視國內公營事業與OECD公營治理準則的距離，是否漸行漸遠？本年(2022/7/22)，台灣銀行主辦國家住都中心(行政法人，非行政機關)聯貸4119億元，由於利率過低(1.2%)，僅八家公營/公股銀行參與，由於向來主管機關與銀行業，對聯貸利率有地板價1.7%的默契，開始有媒體質疑本案的妥適性(利率過低，又排擠中小企業資金)，八月更有新聞及社論指出，本聯貸案，必須金管會特例豁免四項「風險」法規的限制，才不致觸法。但縱然上述質疑都能解決，本案符合OECD公營治理準則嗎?其作業是否符合國際治理起碼的標準？

OECD公營治理準則第二條，明白指出，政府應許公營銀行充分自治，政府不介入經營，至於董事會須獨立行使職權，政府應避免以non-transparent manner進行業務指導。本案過程是否符合上述治理原則，斧鑿斑斑，大家心知肚明，遑論部長平日有無召集銀行董總，交付任務了。

OECD第三條規定，公營銀行如為達成公共政策而產生之成本，應由政府負擔並予揭露(funded by the state and disclosed)，因此八家公營銀行，如順應上意要落實政見，其因低利而減少的收益，應詳為計算後由政府預算負責，不要減損其他股東的股息。

OECD第四條，公股銀行如係上市公司，還要遵守OECD對一般公司的治理準則，更要公平對待所有股東，否則銀行董事對非政府股東，就有背信之責。例言之，媒體推估，全案期限(包括展期)可能長達六十年，請問核貸前有無依授信原則，評估借款人六十年的損益表、現金流量表？

OECD公營治理準則一共七條，目前看來已乖離四條，其他三條倒不是沒違反，而是尚待通案了解與其他利害關係人的互動(第五條)，遵守高標準透明規範(第六條)，以及日常董事會運作(第七條)後，才能認定。

陳（沖）慨嘆:台灣公營事業公司治理，每下愈況慘不忍睹！