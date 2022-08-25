《港股》改三號風球 港股下午1點開盤 10:002022/08/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所宣布，香港天文台將八號風球改為三號風球，港交所將於下午1點恢復交易。 《港股》八號風球生效 港股早市延後 港股半日倒升89點 騰訊、阿里上漲 《匯市》「鷹」風陣陣 兩岸匯率嚇挫 #風球 #三號 #港交所 #港股 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水泥、食品疲軟 滬指開盤小跌3點 11:322022/08/23 財經 港股情報－蔚來 11月在美安裝首座換電站 04:102022/08/17 產業特刊 《港股》電力股來勁 恆指收漲91點 17:022022/08/17 財經 港股情報－吉利汽車 傳併自駕貨車公司圖森 04:102022/08/23 產業特刊 受美股連跌2天拖累 恒指開盤小挫12點 11:422022/08/23 財經 《觀光股》亞洲藏壽司開盤完成填息 Q3旺季營運看升 11:292022/08/18 財經 掐斷主力下假單 個股擬暫緩開盤 04:102022/08/17 財經要聞 港股年內最大上市 中國中免發行價158港幣 22:442022/08/18 財經 恒指開盤跌107點 網易績後跌近5％ 11:322022/08/19 財經 港股情報－匯德收購 第三家在港上市SPAC 04:102022/08/17 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。