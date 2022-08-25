市長黃偉哲（第一排右四）一早到現場參加插秧活動，彩繪稻田預計10月初「台南好米季」時可開放參觀。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為推廣台南在地好米，台南市政府農業局今年彩繪稻田活動，再度移師至台南最大稻米產地「後壁區」舉辦，此次圖案以人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」為主角，市長黃偉哲25日一早到現場參加插秧活動，彩繪稻田預計10月初「台南好米季」時可開放參觀。

台南為台灣重要米倉，稻作栽培面積主要產區為後壁、柳營、白河、六甲等地區，其中後壁為最大稻米產區。由於後壁稻田使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，因獨特的地理環境，得以生產出優質的台南好米。

市府農業局表示，台南辦理彩繪稻田活動已進入第11年，每年都慎選具地方及文化特色圖騰，讓田裡種出漂亮的農作物，從空中拍起來很漂亮，讓觀光客喜歡來，增加觀光資源與景點。

今年彩繪稻田位在後壁菁寮社區，並邀請人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」，以「咖波稻陣走」為主軸，再利用「黃、綠、紫、白」共4色彩葉水稻，農地上編織出不同的視覺饗宴，希望吸引全台咖波粉絲到後壁來遊玩。

黃偉哲今天一早到彩繪稻田參加「拜田頭」祭天儀式，祈求風調雨順、耕作豐收，隨後親自下田與農糧署南區分署長羅正宗、市府農業局長李建裕、後壁區長黃炳元、後壁區農會代表及菁寮國中學生等人，一同體驗插秧樂。

黃偉哲說，過去不論在六甲或後壁的彩繪稻田都很漂亮，每次大家最好奇的就是今年彩繪的圖案，期待今年圖樣揭曉後，可以讓大家眼睛為之一亮。台南好米季預計10月初登場，搭配國慶煙火共襄盛舉，現場將有多種農產品展售及體驗活動。