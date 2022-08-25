前新竹市長林智堅接連被台大、中華大學認定碩士論文抄襲，不只丟掉自己參選桃園市長的機會，政治前途也堪慮。對此，知名藝人于美人形容，民進黨在處理這件事上，就像是為了一條繩子卻丟掉一頭大黃牛，她認為林智堅雖仍有權利繼續捍衛自身清白，但「莫欺國中無人」。

林智堅論文遭到「雙殺」後，引發各界熱烈討論，于美人今（25）日參加資深媒體人王淺秋主持的廣播節目《千秋萬事》時提到，民進黨處理此事的態度很可惜，並提出一個預言故事說明。

于美人6字評論林智堅論文雙殺 嘆民進黨「為一條繩子丟掉一頭牛」

于美人表示，有個人某天在路上遇到3個月未見的朋友，就問他這段時間跑去哪，對方說自己只是偷了一條繩子，但繩子綁著一頭黃牛，結果最後黃牛走失，他因而被飼主控告，所以入獄3個月。

「只是要保一個人選市長 但後面丟掉了什麼東西？」于美人指出，民進黨就像是為了一條繩子丟掉一頭大黃牛，他們得自己去衡量值不值得。

另外，于美人覺得，林智堅當然還是有權利可以捍衛自己的清白，但既然2所大學都做出相同決議，「我只能講，這件事就是『莫欺國中無人』。」曾為國文老師的于美人解釋，這句話的意思為不要以為國家沒有人，王淺秋則在一旁笑說，別覺得大家都是白癡。