根據彭博社25日調查報導，就算當地通膨大漲至3%，日本央行行長黑田東彥在最後7個多月任內也不太可能會升息。不過，日本長期處於超低利率環境中，當地景氣多少應該還是會看到有些變化。

日本核心CPI(消費者物價指數)從2022年4月站上2%之後，一直到7月都保持在當地央行目標值2%以上。不過外界預估，未來可能還會漲到3%，並創1991年以來最高。31年前的日本，正逢泡沫經濟破滅，景氣正式進入長期萎靡期。

專家學者指出，日本通膨日後若登上3%或更高，並持續半年之久，當地政策利率才有機會調升。如此看來，除非這一兩個月核心CPI馬上飆升至3%，否則在黑田2023年4月初任滿時，目前的超低利率應還是不見變動。

沒有意外的話，黑田應該可以做滿兩屆，也就是10年的日本央行行長。目前，任期已創最長紀錄的黑田，應該不會貿然有升息動作，因為當地通膨好不容易才來到2%。不過，黑田曾說，希望看到薪資調漲為推手，而不是能源大漲來推升通膨。

日本央行官員指出，若要日本調高利率或看到通膨至少都維持在2%，經濟成長、日企獲利還有家庭收入，都要同步向上成長才行。若只是供應鏈斷鏈造成通膨升至2%以上，就算如此維持一年，也無法成為升息的理由。

至於日本核心CPI在2022年第4季預估值，彭博社8月曾調查過，市場預測將上看2.5%並來到最高峰，然後到2023年底時將回落至1%。不過，花旗以及SMBC日興證券卻認為，有機會至少增到3%，高於7月曾預測過的2.4%。