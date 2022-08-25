雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事會決議以資本公積配息0.5元，今（25）日以44.4元參考價除息交易。雲品股價8月初修正拉回42.2元後止跌回穩，今日持平開出後上漲1.35％至45元，約10分便順利完成填息，早盤維持小漲態勢。

雲品受國內疫情升溫衝擊，2022年第二季歸屬母公司稅後虧損0.31億元，較首季轉虧、但較去年同期虧損減少42.12％，每股虧損0.35元。不過，上半年歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘（EPS）0.4元，較去年同期轉虧為盈，雙創近3年同期高點。

雲品表示，4、5月疫情升溫影響整體住房、宴會等業務，但相較去年三級警戒餐飲禁止內用，日月潭雲品及台北君品客房自主性休館，在政府防疫有效控制、公司致力推出產品與創新服務下，今年虧損幅度較去年同期大減，使上半年營運維持獲利、逆勢登近3年高點。

隨著疫情趨緩，內內需餐飲市場回溫、宴會辦理復甦，且悠遊國旅補助方案上路加上適逢暑假旅遊旺季，雲品7月自結合併營收1.66億元，月增達43.14％、年增達3.35倍。累計前7月合併營收10.48億元，年增達41.58％，雙創同期次高，營運表現已逐步回穩。

雲品表示，雖然宴會業務適逢傳統民俗月淡季，但在暑期國旅住房與餐飲消費帶動下，期待第三季營運能淡季不淡、維持穩健表現。而雲品與台泥攜手台泥綠能、歷時約2年重建的「紅葉谷綠能溫泉園區」，亦將於8月底試營運。

對於國際旅遊有望在年底重新開放，雲品持續與各大國際OTA、旅行社和企業合約客戶，積極布局國際旅客訂房，台北君品本月初迎來日本踩線團業者參訪，配合下半年進入企業聚餐與工商活動旺季，看好業績可望逐月成長，力拚全年營運由虧轉盈。