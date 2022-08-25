台股加權指數25日開在15,105.31點，權王台積電（2330）開在505元，較24日小漲2元，穩住大盤軍心，買單拉抬IC設計、台積電大聯盟及車用概念等族群，股價翻揚，台股早盤指數上漲70餘點。

市場持續等待聯準會主席將於全球央行年會上發言，預期持續升息打擊通膨仍將是談話核心，且昔日的鴿派代表明尼阿波利斯分行主席Kashkari再次發表鷹派談話，擔憂市場低估通膨的持久性，預計明年底可能須再升息200個基點。

美國經濟數據好壞不一，7月耐久財訂單受到軍用飛機、主要金屬的拖累，意外出現零增長;成屋簽約銷售指數跌幅雖有收斂，但仍然降至疫情以來新低。

另外，阿拉伯新聞報導，美國拒絕了伊朗提出的所有核協議條件，因而帶動國際原油短線走高，壓抑四大指數呈現狹幅整理、反彈力道有限。

統一投顧指出，市場靜待聯準會主席於全球央行年會上發表談話美股低檔震盪。台股呈現拉回走勢，日K線連三黑跌破月線，不過，目前月均線仍上揚，具有一定支撐，預期台股將會是在月均線與季線附近區間震盪格局，可以趁指數拉回，逢低承接業績成長股，選股以蘋果供應鏈、IP矽智財、汽車零組件及輪胎、航太、綠能及儲能為主。