雖然工具機產業下半年營運展望保守，不過佳世達（2352）集團旗下羅昇企業（8374）在投資達昇能源、Bluewalker、資騰科技後，業務擴展至智動化、綠能和智慧能源管理、半導體廠辦等業務，今年下半年營收和獲利成長動能看好。

羅昇在今年台北國際自動化工業大展的展示主題為「智慧製造及數據採集」，展示項目結合ABB、台達、EPSON、利茗、弗矽與PowerWalker等軟硬體設備，整合7大類產品實體，打造兼具綠能的智慧生產解決方案應用。

羅昇總經理李長堅指出，過去羅昇僅限於工具機，展出內容就像五金行。但是在近年營運調整之後，業務觸角拓展，並且提供智慧製造解決方案，讓營運逐漸擺脫工具機產業傳統的景氣循環，下半年營運成長動能仍看好。

李長堅表示，隨著疫情反覆升溫，無論是個人生活及工作模式都產生了巨大改變，朝向共同協作及數位化發展，而企業也面臨缺工的情況，迫切尋求有效降低工廠人力成本、改善作業環境品質及提升生產良率的生產方式，這也驅動了製造等相關產業加速數位轉型。羅昇提供一站式購足服務與智慧製造整體解決方案，可協助企業加速邁向智能自動化，提升整體工作效率。

羅昇的展出主題為「智慧製造及數據採集」，透過蒐集生產製造中的設備狀態跟資訊，搭配IP cam攝影機，提供設備稼動及調配的直覺式監控，打破產線管理的距離限制，增進緊急狀況的快速反應，有助於達成集中式即時操作及維護，進行數據收集、履歷儲存，供成品良率分析，經由整合各知名廠牌的機械設備和技術，加速孵化產業智慧製造。

智慧製造方面，展出利茗高精度對位升降平台，可執行面板移載組裝對立，搭配機械手臂自動修毛邊機，可配合製程做連動及運動控制。台達自動插件機 搭載DMV視覺系統做精準插件動作，適應多種夾具。EPSON柔震彈性供料機，提供高效整料、換料，滿足少量多樣彈性換線需求。

羅昇今年進入智慧能源管理解決方案，在能源事業佈局完整，節能、儲能產品代理了ABB、Panasonic、Blue walker和台達。公司建置了智慧能源雲端管理平台，涵蓋UPS系統、充電樁、運營平台和能源管理。