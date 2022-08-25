炎炎夏日喝綠豆湯超解暑，但要煮好綠豆湯，其實有眉角要注意。一名男網友透露，煮綠豆湯裡面加入一個陶瓷碗，可以幫助集熱，使得綠豆湯更快煮好，也能節省瓦斯費，引起千人朝聖，不少網友大呼長知識了。另也有內行網友分享，把綠豆洗乾淨以後冰冷凍，結凍後直接倒入電鍋煮，就可以獲得綿密可口的綠豆湯。

一名男網友昨天在臉書社團《家常菜》上面分享「煮綠豆湯的秘技！」只見原PO烹煮綠豆湯的鍋子裡面，除了綠豆和水之外，竟然還有一個玫瑰花紋路的碗就這樣泡在裡面，讓人看了滿頭問號。對此，原PO則解釋說，因為陶瓷碗可以集熱，因此將碗丟下去一起煮，綠豆湯會比較快好，可以節省瓦斯費。

照片吸引2千多人狂讚，不少網友驚呼長知識，「好妙喔！長知識了、感謝你的分享」、「第一次知道這樣的煮法，長知識了 」、「好厲害！長知識了，一開始以為是要盛綠豆湯不小心碗掉下去。」另有網友則驚呼說，終於知道阿嬤丟碗進去的原因。「我家也這樣煮欸」、「我阿嬤也都這樣煮，而且還比較好吃」。

也有網友分享其他煮綠豆湯的妙招，有人建議煮之前可以先浸泡綠豆；也有內行網友透露，如果希望能煮出軟爛綿密的綠豆湯，將綠豆洗淨以後，可把綠豆放到冷凍庫裡面，等綠豆結凍以後拿出來倒入電鍋裡面煮，就會獲得超綿密的綠豆湯。