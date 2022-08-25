永固-KY(5546)2022上半年合併營收新台幣22.97億元，年減少8.58％，主要因公司加強賒銷管理，而採取生產限量作法，此作法主要為加速逾期應收帳款的收回，因合併營收減少，亦使得上半年營業利益1.31億元，年減27.71%，歸屬母公司稅後淨利0.9億元，年減26.06%，EPS1.1元，年減26.67%。。

永固-KY採取生產限量作法以加速客戶付款進度，已收獲效果，上半年公司預期信用減損損失較去年同期已見下降，至今年6月底的應收帳款(含票據)淨額，較去年底更已減少約1.6億元，並同時達到擴大現金流的效益，公司至6月底帳上現金餘額達5.39億元，較年初增加15.4％，財務結構更形健全。

永固指出，加強落實賒銷管理，除採生產限量作法，並同時調整客戶結構，以可提供長期訂單、付款正常與較高毛利的客戶為優先，前7月合併營收中，包含大橋、軌道交通與其他公共建設暨廠房等合計比重已來到43.8％，高於2021年的36.9％與2020年的21.9％，使得公司的客戶結構更為健康，此也使得公司上半年合併營收雖減少，上半年毛利率12％、營益率6％與淨利率5％，與去年同期相較仍保持平穩。

永固-KY指出，去年下半年起公司已將業務重心放在公共工程標案，5月底重慶市政府配合「十四五計畫」提出首波涵蓋24個基礎建設項目，總額達人民幣1500億元預算，已為公司帶來新一波成長動能；目前永固-KY 在手合約金額超過22億元，其中約8成屬公共工程，主要標案包括重慶郭家沱長江大橋工程、重慶西站二期土建工程、江北國際機場T3B航站及第四跑道工程、大渡口區中醫院新建工程與內環快速道路拓改造工程等，涵蓋大橋、機場、軌道交通與其他公共建設等項目。公司預期今年公共工程案占比可達近5成。