美國眾議院議長裴洛西本月初訪台，大陸官方批評炮火不斷。大陸外交部副部長謝鋒24日在大陸最高人民法院研討會致詞時稱，裴洛西訪台嚴重破壞國際秩序，中國基於充分、堅實的法律依據予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大開發中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。

據大陸外交部消息指出，謝鋒首先說，透過國際上衝突爭議和治理困境的表像，凸顯的是法治精神沒有得到切實遵循，國際法原則、國際關係基本準則和國際秩序遭到肆意破壞。

謝鋒表示，有的國家選擇性地適用國際法，一面黨同伐異、大搞「小圈子」家法幫規，一面毀約退群、破壞國際法治；有的國家將國內法淩駕於國際條約之上，濫用「長臂管轄」和單邊制裁，動輒使用武力或以武力相威脅；有的國家大搞雙重標準和例外主義，粗暴干涉他國內政，破壞別國主權和領土完整。

謝鋒指出，裴洛西訪台嚴重違反中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際社會關於一個中國原則的共識，嚴重違反尊重主權和領土完整的國際法原則，嚴重違反不干涉內政的國際關係基本準則，嚴重違反《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及聯大2758號決議，嚴重破壞國際秩序。中國基於充分、堅實的法律依據予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大開發中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。

謝鋒最後強調，公道正義自在人心。近來，170多個國家和國際組織公開重申支援一中原則。美方應該認清國際社會的人心向背，遵從國際社會的共同意志，停止挑戰國際法原則，停止挑戰國際關係基本準則，停止破壞國際法治、國際秩序的倒行逆施。