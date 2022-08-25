行政院農業委員會水土保持局舉辦的「第三屆農村領航獎」選拔計畫結果出爐，從數百位參賽者中遴選出表現優異者30人，其中高雄市政府農業局輔導的對農村再生社區發展貢獻卓越之個人就佔有4名，包括彌陀區張博仁、六龜區新開部落潘怡禎、旗山區糖廠社區曾渝媗、永安區新港社區陳坤成，榮獲「農村領航獎」殊榮，獲獎數為全國之冠。

第三屆農村領航獎全國共有數百位參加，第一階段書面審核評分時只錄取50名，再經過決審簡報審查，最終僅入選30名，每一位農村領航獎得獎人，都是優選中的優選。高雄市政府農業局長張清榮表示，此次競賽過程中，農業局及輔導團隊不斷地透過實地及線上進行輔導及模擬演練，就是希望參賽者在面對決審會議時能呈現最佳的一面，努力過後的結果總是甜美的，在最後終能脫穎而出，可說是實至名歸。

圖說:第三屆農村領航獎全國共有數百位參加，經決審簡報審查，最終僅入選30名(高雄市農業局提供)

本次高雄市的4位得獎者，都是高雄市農村再生的長期推動者及領導者，其中彌陀區的張博仁以友善養殖方式使漁獲品質提昇，並組織「漁創客」來協助青年漁人創業；六龜新開的潘怡禎陪伴部落走過八八風災及重建，現在串聯六龜山茶及溫泉產業走向國際市場；旗山糖廠的曾渝媗協助社區從無到有的開創，照顧在地長者、開發香蕉全株利用，成立大旗美直賣所行銷在地產業；永安新港的陳坤成讓石斑魚產業起死回生，將所有養殖漁戶連結合作，建立電商平台使石斑魚產業恢復生機，不畏疫情銷售逆勢成長。農業局也期許各社區在獲得殊榮後，可以再接再厲，透過與市府與社區的合作，繼續開創高雄農村社區新佳績。