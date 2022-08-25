台電台中火力發電廠曾在2019年9、10月間，排放含硼超過標準值20倍的廢水，遭台中市政府採檢並依違反《水汙染防治法》連續裁罰，總共中火遭裁罰金額達6000萬，台電不服提起訴願與行政訴訟，更一審近日判決裁罰適當，環保局說，此判決就是支持市府對台電的裁罰。

環保局指出，環保局在2019年9月、10月間，在台中火力發電廠的3個放流口，分別採檢水質並測得中火排放的廢水有硼超標情況，且廢水中含硼量分別超過標準值的24、26、28倍，原本應該勒令中火停工，但考量台電供電是基於對社會的責任，未勒令中火停工，只依行政罰法規定合併裁處6000萬罰鍰。

台電對此裁罰接連提起訴願、行政訴訟，法院皆判台電敗訴，台中高等行政法院19日更一審宣判仍維持原判決。

環保局長陳宏益強調，市府近年來持續推動各項汙染改善政策，截至8月23日，細懸浮微粒PM2.5濃度為每立方公尺12.7微克，已接近美國標準的12微克，更比2018年同期的19.5微克、改善6.8微克，改善率35％。