YouTuber「A力地方媽媽」Ellie擁有20萬訂閱，前陣子因為穿真理褲露出半個蜜桃臀做蛋糕爆紅，讓她短時間內人氣暴漲，但也引來許多酸民批評，但她不畏酸言酸語，依然在臉書上曬出各種辣照，日前PO出一張在廚房的全裸照，吐露做菜心得。

Ellie在臉書上透露做菜心得，坦言「人生不能像做菜，把所有料都準備好了才下鍋…」，在還沒自己開始做菜前，以為大家都跟電影飲食男女中的父親，像是在變法術一樣，有辦法有條不紊料理美食，但實際上做菜，光是採買食材廚房就會像炸掉一般，備料也大有講究。

而她曬出的照片是一張全裸的背影照，只見她在採光明亮、乾淨潔白的廚房中，洗著鍋碗瓢盆，身上沒有任何一件衣物蔽體，白皙光滑的肌膚在光影映照下，看起來十分美麗，也看得出身材結實，勤於鍛鍊的她，擁有超辣的S形曲線，讓人鼻血直流。

下方的粉絲紛紛留言，「線條超級漂亮」、「這場景是多少先森們的幻想啊」、「做菜很辛苦的，如果香汗淋漓...這畫面也太美」、「這頓飯端出的一定是秀色可餐，可是這造型那個灶神肯定受不了啊⋯⋯」、「衣服對妳是多餘的，超級美絕對有資格這樣」、「真的真的好美啊！要練成這樣真的不容易」

身材火辣的的Ellie，完全看不出來已經41歲，她與老公婚後育有一女，過去曾胖到80多公斤，後來看著影片健身才逐漸瘦下來，而她也靠著相機記錄瘦身過程，也火速累積一票死忠粉絲力挺。