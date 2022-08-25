藝人艾成(蔡艾成)17日墜樓身亡，享年40歲，震驚全台民眾。他的老婆王瞳24日替他辦追思演唱會，不少星友都趕來送別，其中，相識艾成10年的女星羅巧倫，因故未能抵達現場，仍在社群對他悼念，可見她感傷透露，艾成是個好人，「你真的是我心目中的里長伯」，可惜太晚才看見對方的生前傳訊。

首先羅巧倫在FB用「親愛的艾成」來表達慰問，自己認識艾成跟王瞳快10年，儘管不是天天聯絡，但有任何事都會互挺，例如她創立的服飾店第一次直播，請來幫忙的人就是艾成夫婦；甚至自己親弟結婚時，艾成也是第一個上台唱歌的歌手，回憶起那一幕，更感傷透露：「那天我覺得你超帥唱歌超好聽」。

羅巧倫透露，她很遺憾沒即時看見，艾成傳給她的最後一則訊息，所以想說「謝謝你離開前特別關心我，你真的是我心目中的里長伯，什麼事情你都幫忙，請原諒我太晚看到你的訊息。」；而她也交代老婆王瞳，務必轉達艾成「有收到訊息」，儘管因工作太滿無法到場，仍希望艾成「在天堂一定要快樂喔」。

此則貼文一出引來諸多粉絲哀悼艾成，「艾成是一位勇敢的年輕人，相信不管到哪裡他永遠是最棒的」、「節哀順變艾成哥一路好走辛苦你了可以放心地去旅遊了」、「永遠記得艾成，一路好走，王瞳保重身體節哀順變」、「以後沒有機會(和)艾成哥再見面了。」

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