國民黨台北市長參選人蔣萬安今日上午舉行「育兒生養政策發布會」，宣布「催生」、「助養」、「好住」三大政見。他表示，將大幅提高生育獎勵金，第一胎4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬；在2到4歲孩子上私立幼兒園的部分，現行補助每學期1萬3660元，大幅提升到每年補助5萬元。

蔣萬安表示，因應少子化，若當選市長，他將借鑑前市長郝龍斌於2011年推出的「祝妳好孕」專案，進一步推出「0到6歲政府加倍養，台北爸媽，雙倍寶貝」，透過「催生」、「助養」、「好住」三大政見，大幅提高對0到6歲嬰幼的經費補助，提升台北市年輕人生孩子的意願，減輕父母負擔。

蔣萬安第一個政見為「催生」，蔣萬安說明，目前台北市的生育獎勵金第一胎2萬、第二胎2.5萬、第三胎3萬，未來他將大幅提高生育獎勵金至第一胎4萬、第二胎4.5萬、第三胎提高到5萬。不只如此，更要給懷孕的媽媽小確幸，未來於醫療院所申請「孕婦健康手冊」時，可同步申請「定額計程車券」，提供懷孕婦女交通補助12次（來回），減輕交通負擔。

蔣萬安指出，他的第二個政見為「助養」，要讓父母生的越多，負擔越少。未來0到3歲幼兒托育，不分一二三胎，大公托一律由市府全額補助，其它如小家園、居家保母、私立托嬰等也全面加碼補助，而且生越多等於補助越多，生到第三胎時，不只大公托由市府全額補助，連小家園和居家保母也全額補助。

而關於私立托嬰，也將從現行自費9500元，降低到只要自付7500元，降低父母的經濟壓力。而在2到4歲孩子上私立幼兒園的部分，將從現行補助每學期1萬3660元，大幅提升到每年補助5萬元； 5歲孩子讀私幼，除了原本中央補助5000元，市府同樣加倍補助，減輕父母壓力的同時，也拉近公私幼學費的差距。

蔣萬安提出的第三個政見為「好住」，他表示，未來要擴大運用台北市的社會住宅，提撥至少二成的社會住宅，優先給生第二胎並符合資格的家庭優先入住，並且租金至少打八折，解決年輕父母住的煩惱。