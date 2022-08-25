為了預防當地可能出現20多年最高的通膨數字，韓國央行25日決定再升息1碼至2.5%。不過，央行此舉並沒有出乎意料之外。

繼7月韓國央行史無前例1次升息兩碼或50個基本點之後，8月又緊跟著再調升利率0.25%。日前，央行將2022年通膨預估，從先前4.6%上修至5.2%，創1998年首次有此預估數據以來最高。

同時，這個亞洲第4大經濟體2022年GDP預估，卻從2.7%小幅調低至2.6%。專家學者憂心，韓國通貨膨脹增，經濟成長減，萬一就業市場又不好的話，很容易進入停滯性通膨階段。

韓國央行曾強調，首要任務是力抗大漲通膨，預估第3季末或第4季初時，當地通膨會來到最高點，故2022年底前應該還會再升息一到兩次。不過，1次將以升1碼為主，兩碼的機率目前看起來不高。

至於CPI(消費者物價指數)先行指標之一的PPI(生產者物價指數)，根據韓國25日官方資料，由於電費以及交通費用上漲，因此指數繼續往上。韓國7月PPI月增0.3%，年增9.2%，也表示民眾物價未來還是有上漲空間。