美國通膨出現降溫跡象，激勵近期投資氛圍好轉，然因聯準會（Fed）壓低通膨至2%目標不變，市場預估9月仍可能持續升息。針對升息環境，國內投信業者也相繼推出抗通膨、領漲題材ETF。中信特選金融ETF（00917）將在26日掛牌，而國泰投信將於在9月推出國泰全球品牌50 ETF（00916）。

中信投信表示，「中信特選金融ETF」（00917）追蹤的ICE FactSet特選金融及數據總報酬指數，近三個月上漲9.84%，同期間標普500指數漲幅7.65%，指數相對領先2.19%，可見升息利多逐步顯現，建議投資人將全球型金融ETF納入投資組合卡位金融股補漲行情。

國泰投信強調，國泰全球品牌50 ETF是國內唯一聚焦全球市值大牌的ETF，將投資融入生活中，讓口袋清單成為投資人的財富名單，每股15元即可入手，適合投資人長期布局，作為累積資產的投資工具。自2020年起，全球經濟深受疫情、地緣政治干擾，導致市場巨幅震盪，但根據研究機構Kantar BrandZ資料預估，2020年至2022年全球前百強品牌仍逆勢突圍，總價值持續增長74%，達到8.7兆美元，創近10年來新高，可見大品牌無畏市場波動，依舊能維持自身競爭力。

中信特選金融ETF經理人葉松炫表示，觀察美國當前的通膨現象，是受到供給與需求推升雙面夾擊造成的，供給面因疫情導致供應鏈混亂，成本上升、俄烏戰爭爆發及相應制裁措施，讓原物料、能源價格飆漲，這些現象雖會隨著時間消退，但隨11月期中選舉逼近，為了有效抑制通膨，聯準會進而祭出激進的升息手段因應。以存放款利差為核心業務的金融產業最為受惠，且已反映在美國各大銀行最新公布第二季財報上，如摩根大通、花旗、富國銀行和摩根士丹利的淨利息收入皆大幅增長，年增長介於14-22%。

國泰全球品牌50 ETF基金經理人李翰林表示，00916追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，成分股橫跨11個國家，聚焦五大消費者導向產業，分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業，布局多元化，不過度押寶單一產業，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，並兼具抗跌隨漲的優勢。