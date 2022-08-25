前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士論文均被認定抄襲，學位遭「雙殺」撤銷。前台南縣長、台灣維新台北市長參選人蘇煥智昨(24日)晚間在臉書表示，肯定中華大學能夠守住學術倫理的基本底線，反觀這兩個月以來，從總統蔡英文、桃園市長鄭文燦到立委鄭運鵬等民進黨內的重要人士，多次罔顧事實公開護航，搞到「全黨挺一人」，把單純客觀的學術倫理審查變成政治攻防戰。這種不問是非，只是是否同志的幫派態度，實在是執政民進黨的「沉淪」。

蘇煥智認為，在林智堅論文爭議中多次公開力挺林智堅的鄭運鵬，竟然在林退選後成為民進黨提名的桃園市長參選人，這樣的提名方式，表示民進黨在這次的醜聞中，並無道歉悔過的態度！而林智堅除了應該向學界與社會道歉之外，蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬等一路力挺林智堅的黨內高層也應該要公開向社會道歉！

另外，蘇煥智談到，至於蔡英文力挺林智堅，「也被解讀為是為了自己的博士學位爭議辯護，所以才會硬拗。我們也認為總統應該誠實面對自己博士論文與博士學位取得過程的諸多爭議，總統有責任公開」，而不應該以「國家絕對機密」而封存30年，不公開博士論文及學位相關文件，只會證明是「此地無銀三百兩」。